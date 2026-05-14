Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και η Αλ Χιλάλ, όπως αναφέρεται, προσφέρει ένα ΜΥΘΙΚΟ ποσό, για να τον κάνει δικό της.

Παρά το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι γιόρτασε πρόσφατα την κατάκτηση του τρίτου του πρωταθλήματος στη La Liga με την Μπαρτσελόνα, το μέλλον του στην ομάδα φαντάζει εξαιρετικά αβέβαιο.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από τα ισπανικά Mέσα ενημέρωσης, θεωρείται σχεδόν δεδομένη η αποχώρησή του από το Καμπ Νόου.

Ο 37χρονος Πολωνός επιθετικός, του οποίου το συμβόλαιο λήγει στα τέλη Ιουνίου, φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο της Αλ Χιλάλ, η οποία του προσφέρει το αστρονομικό ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως (!) για να τον φέρει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Al Hilal have offered Robert Lewandowski a contract worth a whopping €90M per season, reports @przeglad 💰🇸🇦



The Polish legend will become a free agent next month and reportedly also has offers from MLS clubs. 🇺🇸



Παράλληλα, το ενδιαφέρον τους έχουν εκδηλώσει τόσο η Γιουβέντους, όσο και η Σικάγο Φάιαρ από το MLS.

Αν και ο ίδιος δεν έχει λάβει ακόμα την οριστική του απόφαση, ένας καθοριστικός παράγοντας στις σκέψεις του αποτελεί η εθνική ομάδα της Πολωνίας, καθώς επιθυμεί να επιλέξει έναν σταθμό που θα του επιτρέψει να διαχειριστεί τις δυνάμεις του, ώστε να παραμείνει ενεργό στέλεχος του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος.