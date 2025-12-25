Μάλλον στην Jupiler Pro League η πιο «δύσκολη» δουλειά που έχει να κάνεις είναι να είσαι προπονητής. Άλλωστε, οι πάγκοι των ομάδων μοιάζουν με «ηλεκτρικές καρέκλες»!

Πολλές φορές έχουμε δει προπονητές να λένε «αντίο» σύντομα από τις ομάδες τους. Αρκετές είναι και αυτές, που μία ομάδα, επιλέγει δύο διαφορετικούς ή και τρεις μέσα σε μία σεζόν!

Ωστόσο, στο Βέλγιο μάλλον το έχουν «παρακάνει»! Κανένας προπονητής δεν μπόρεσε να αντέξει όλο τον χρόνο στην Jupiler Pro League. Κι όμως, μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό, καθώς οι απολύσεις ήταν υπερβολικά πολλές!

Οι πιο «ακριβοί ξένοι» στη Jupiler Pro League είναι Έλληνες! Τι και αν είναι μονάχα δύο σε όλο το πρωτάθλημα; Οι Έλληνες της Jupiler Pro League έχουν «τρελάνει» το Transfermarkt και είναι «ό,τι πολυτιμότερο» θα βρούμε στο Βέλγιο!

Ενδεικτικό αυτού, είναι το γεγονός πως από όσες ομάδες είναι αυτή τη στιγμή στην 1η κατηγορία της χώρας, οι προπονητές με τις μεγαλύτερες θητείες σε αυτές είναι των δύο που προβιβάστηκαν το καλοκαίρι. Δηλαδή, της Ζούλτε Βάρεγκεμ και της Λα Λουβιέρ!

Σε ποιον ανήκει η πρωτιά με τη μεγαλύτερη συνεχόμενη πρϋπηρεσιά τη δεδομένη στιγμή; Στην κορυφή θα βρούμε έναν «Έλληνα»!

Ο «Έλληνας» της κορυφής

Η Άντερλεχτ τον περασμένο Μάρτιο αποφάσισε να αλλάξει… ρότα. O Ντέιβιντ Χίμπερτ απολύθηκε και τη θέση του πήγε ένας παλιός γνώριμος της ομάδας.

Ο λόγος για τον Μπέσνικ Χάσι, που είναι γνωστός, χάρη στο πέρασμά του από τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2017-18!

Από τότε, μπορεί να μην κέρδισε κανέναν τίτλο και ούτε να προκρίθηκε σε κάποια League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά παραμένει ακόμα στην ομάδα.

Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε πως η Άντερλεχτ αποκλείστηκε πριν από λίγους μήνες στα Play Offs του Conference League από την ΑΕΚ!

Πόσο καιρός έχει περάσει από την ημέρα που υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο; Μόλις εννέα μήνες και εννέα μήνες και πέντε μέρες.

Μπορεί πολλοί να νομίζουν ότι είναι μικρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, είναι ικανό, ώστε να είναι ο προπονητής της Jupiler Pro League με την περισσότερη συνεχόμενη παρουσία τη δεδομένη στιγμή!

Μάλλον το να δουλεύεις στο Βέλγιο ως προπονητής δεν είναι και τόσο… εύκολο!

