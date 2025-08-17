Η ΑΕΚ θα επιχειρήσει να τον στενοχωρήσει ξανά, όπως και 8 χρόνια πίσω. Να του κόψει τον ευρωπαϊκό δρόμο αυτή τη φορά. Θα τα καταφέρει;

Εύκολα ή μάλλον δύσκολα, η ΑΕΚ πετυχαίνει για την ώρα τον στόχο της. Τα δύο από τα επιδιωκόμενα τρία βήματα της «Ένωσης» ούτως ώστε να επιστρέψει σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης, έχουν γίνει.

Οι Χαποέλ Μπερ Σεβά και Άρης Λεμεσού, αποδείχθηκαν εμπόδια που έβαλαν ζόρια στους παίκτες του Νίκολιτς μεν αλλά όχι ανυπέρβλητα δε για να βρεθεί η ΑΕΚ στο «πλατύσκαλο» της League Phase του Conference League.

Τελευταίος τοίχος που καλείται να γκρεμίσει η ΑΕΚ είναι αυτός της Άντερλεχτ. Η οποία μάλιστα θα έρθει ξεκούραστη στην Αθήνα και τη Ν. Φιλαδέλφια για τη ρεβάνς αφού κατάφερε να εξασφαλίσει την αναβολή του ενδιάμεσου στα playoffs αγώνα για το βελγικό πρωτάθλημα με τη Γάνδη.

Μία έμπειρη σε ευρωπαϊκές πορείες και συμμετοχές ομάδα που ηττήθηκε στον περσινό τελικό Κυπέλλου από την Μπριζ του Τζόλη ενώ τερμάτισε στην 4η θέση της βαθμολογίας. Ένα σύνολο που μετράει έναν αποκλεισμό και μία πρόκριση για την ώρα φέτος στην Ευρώπη. Και στον πάγκο της έχει έναν άνθρωπο, του οποίου η ΑΕΚ δεν του ξυπνά και τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις.

Προτεραιότητα η ΑΕΚ: Η κίνηση της Άντερλεχτ που δείχνει πόσο την υπολογίζει Στο Βέλγιο και την Άντερλεχτ, ρίχνουν το βάρος στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων και στην προκειμένη περίπτωση την ΑΕΚ.

Ο λόγος για τον Μπέσνικ Χάσι, τον Αλβανοκοσοβάρο τεχνικό ο οποίος διανύει τη δεύτερή του θητεία – από τον Μάρτη – στον πάγκο της Άντερλεχτ ως πρώτος προπονητής, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων και παίκτης της (2000-06) καθώς και βοηθός προπονητή (2008-2014), πριν πάρει το χρίσμα. Ένα παιδί της Άντερλεχτ λοιπόν.

Το ματς που… ξεχείλησε το ποτήρι

Ένας από τους αρκετούς τεχνικούς στην προ Μεντιλίμπαρ και Μάρτινς εποχή που δεν στέριωσαν στον Πειραιά. Ήρθαν, είδαν και απήλθαν.

Ο Ολυμπιακός αποτέλεσε το καλοκαίρι του 2017 τον τρίτο σταθμό της επαγγελματικής καριέρας του Μπέσνικ Χάσι στους πάγκους. Μία συμβίωση που δεν κράτησε πολύ και η ΑΕΚ αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα.

Η ευρωπαϊκή αποστολή της πρόκρισης στους ομίλους του Champions League εξετελέσθη αφού οι Πειραιώτες απέκλεισαν Παρτιζάν και Ριέκα για να περάσουν στα «αστέρια». Πλην όμως οι «ερυθρόλευκοι» του Χάσι (11 ματς όλα κι όλα), δεν έπεισαν ποτέ. Γεγονός που «καθρεφτίστηκε» στα αποτελέσματά τους στο πρωτάθλημα.

Νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές με Λάρισα και Λαμία, πλην όμως ατυχή αποτελέσματα στη συνέχεια. Ισοπαλία με την Ξάνθη και τον Αστέρα Τρίπολης (1-1), εντός έδρας ήττα (με κάτω τα χέρια παρά το τελικό σκορ 2-3) από την Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Η επικράτηση επί του Αστέρα Τρίπολης για το Κύπελλο δεν έφερε την αλλαγή στην εις βάρος του κατάσταση, με το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ να αποτελεί το κύκνειο άσμα. Στην επιστροφή της «Ένωσης» στη μεγάλη κατηγορία.

Το 0-2 μέχρι το 60′, έγινε 3-2 στο τελευταίο ημίωρο με τον Χριστοδουλόπουλο να «χτυπάει» δις με εκείνο το αξέχαστο χτύπημα φάουλ που άφησε… άγαλμα τον Καπίνο (και τον Μάνταλο). Αποτέλεσμα που έσπρωξε μια και καλή τον Χάσι εκτός «ερυθρόλυκου» πάγκου.

Μερικά χρόνια μετά και έπειτα από την περιήγησή του στην Αραβία, το Βέλγιο αποτέλεσε και πάλι την… Ιθάκη του. Και η Μέχελεν, το εισιτήριο για την εκ νέου επιστροφή του στην Άντερλεχτ.