Μετά από αρκετές ημέρες, οριστικοποιήθηκε η πώληση του Αντρέ Λουίζ από τον Ολυμπιακό στην Κάνσας Σίτι, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να συνεχίζει την καριέρα του στο MLS.

Το τελικό deal θα φέρει ένα πολύ σημαντικό ποσό στα ταμεία των Πειραιωτών. Συγκεκριμένα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μεταγραφή, θα λάβουν 16.400.000 ευρώ, ενώ στο deal έχουν συμπεριληφθεί μπόνους που αγγίζουν τα 3.500.000 ευρώ. Παράλληλα, διατήρησαν και 20% ποσοστό μεταπώλησης.

Κάπως έτσι, η συγκεκριμένη μεταγραφή μπορεί να φτάσει στο Top-3 των ακριβότερων αγορών που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από συλλόγους του MLS, σε περίπτωση που συμπληρωθούν και τα μπόντους.

Στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης λίστας βρίσκεται ο Χέουνγκ-Μιν Σον, με τη Λος Άντζελες FC να δαπανά 22 εκατομμύρια, προκειμένου να τον αποκτήσει από την Τότεναμ. Στη δεύτερη θέση είναι ο Εμανουέλ Λατ Λατ, με τη μεταγραφή του από τη Μίντλεσμπρο να κοστίζει στην Ατλάντα 21,25 εκατομμύρια. Στην τρίτη θέση είναι ο Τζος Σάρτζεντ, με 18,65 εκατομμύρια από τη Νόριτς στο Τορόντο.

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Από εκεί και πέρα, η Κάνσας Σίτι θα «σπάσει» και το δικό της ρεκόρ, αναφορικά με την ακριβότερη αγορά της. Ο Αντρέ Λουίζ θα ανέβει σε μία ξεχωριστή κορυφή για τον σύλλογο, που μέχρι τώρα «κρατούσε» ένας πρώην «ερυθρόλευκος»!

Σύμφωνα με το Transfermarkt, η μεγαλύτερη αγορά του συλλόγου από το MLS είναι ο Άλαν Πουλίδο. Ο άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού, αλλά και του Λεβαδειακού, πήρε μεταγραφή από την Τσίβας στο Κάνσας το 2020. Το κόστος της έφτασε στα 8.640.000 ευρώ, αποτελώντας μέχρι και σήμερα τη μεγαλύτερη αγορά στην ιστορία της ομάδας.

Ο Μεξικανός φορ έμεινε στο Κάνσας μέχρι το 2025, ενώ αγωνίστηκε συνολικά σε 108 παιχνίδια. Σε αυτά σημείωσε 38 γκολ, ενώ «έφτιαξε» ακόμα 15 για τους συμπαίκτες του.

Πλέον, η συγκεκριμένη πρωτιά αλλάζει «χέρια». Και πάλι, όμως, θα έχει έντονο το «ερυθρόλευκο» χρώμα!