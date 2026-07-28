Ο Μοχάμεντ Σαλάχ φαίνεται να είναι μια… ανάσα από τη μετακόμισή του στην Τουρκία!

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς η Τραμπζονσπόρ φαίνεται πως μπαίνει σφήνα και ανατρέπει τα δεδομένα.

Παρά το γεγονός ότι ο Αιγύπτιος σταρ έμοιαζε μια ανάσα από την Μπεσίκτας, η οποία του προσέφερε ετήσιες απολαβές ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ συν 2 εκατομμύρια σε μορφή μπόνους, με τον ίδιο να ζητά τραπεζικές εγγυήσεις, το Sports Digitale αποκαλύπτει πως η ομάδα της Τραπεζούντας ήρθε σε προφορική συμφωνία μαζί του για να τον κάνει δικό της.

Έτσι, προσφέρει παράλληλα στον Σαλάχ την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Europa League της ερχόμενης περιόδου μετά την κατάληψη της τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα.

ÖZEL | Trabzonspor, Muhammed Salah ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. pic.twitter.com/nQVhNUk64Y — Sports Digitale (@SportsDigitale) July 28, 2026

Υπενθυμίζουμε πως ο Αιγύπτιος έμεινε ελεύθερος στο τέλος του Ιουνίου από τη Λίβερπουλ, έπειτα από εννέα ολόκληρα χρόνια, όπου έγινε ένας από τους ιστορικότερους παίκτες του συλλόγου, κατακτώντας τα πάντα.

Πλέον, μένει να φανεί τι θα φέρει το μέλλον στον δρόμο του Μοχάμεντ Σαλάχ.