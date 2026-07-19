Ο Ματίας Αλμέιδα δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, έπειτα από τη μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα στη Μοντερέι.

Ο Ορμπελίν Πινέδα αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή της Μοντερέι, αφού το Σάββατο (18/07) ανακοινώθηκε η μεταγραφή του από την ΑΕΚ.

Ο Μεξικανός χαφ, μετά από μία τετραετία στην «Ένωση», πηγαίνει στο Μεξικό για να συναντήσει και πάλι τον Ματίας Αλμέιδα.

Όπως είναι λογικό, ο Αργεντίνος τεχνικός ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη κίνηση, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα με τη Σάντος Λαγκούνα.

Ο Αλμέιδα τον χαρακτήρισε σαν έναν παίκτη-νικητή, αποθεώνοντας το mentality που διαθέτει ο Πινέδα ως ποδοσφαιριστής, κατακτώντας τίτλους σε όποια ομάδα κι αν πηγαίνει.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Αλμέιδα για τον Πινέδα:

«Είμαι χαρούμενος που ο σύλλογος απέκτησε τον Ορμπελίν. Είναι ένας παίκτης-νικητής, όπου κι αν έχει πάει έχει κατακτήσει τίτλους και αυτό λέει πολλά για έναν ποδοσφαιριστή.

Παραμένει ένας ταπεινός νέος άνθρωπος, η φήμη δεν τον έχει αλλάξει και γι’ αυτό τον επιλέγω πάντα όπου κι αν προπονώ… Ποτέ δεν εγγυώμαι σε έναν ποδοσφαιριστή ότι θα είναι βασικός. Το γνωρίζει κι εκείνος, γιατί υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα σε αυτό που θέλω από έναν παίκτη και σε αυτό που τελικά βλέπω στο γήπεδο».