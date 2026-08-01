Ποια είναι η σχέση του προπονητή που «εκτόξευσε» την καριέρα του Γκουστάβο Σα στη Φαμαλικάο, με τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα;

Ο Γκουστάβο Σα έχει φορέσει τα «ερυθρόλευκα» εδώ και μερικές ημέρες και έχει τεθεί ήδη στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για τα επερχόμενα παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός «εκτόξευσε» τη χρηματιστηριακή του αξία τα τελευταία χρόνια, χάρη στις εμφανίσεις που πραγματοποίησε με τη Φαμαλικάο. Αυτές, άλλωστε, ήταν τελικά και το εισιτήριό του για να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αποχωρώντας από την ομάδα στην οποία ανδρώθηκε.

Στην Ελλάδα ο 21χρονος θέλει να αποδείξει πως είναι «φτιαγμένος» για μεγάλα πράγματα. Κάτι, πάντως, που φαίνεται να είχε συνειδητοποιήσει ήδη ο προπονητής που τον βοήθησε να ανέβει… level στην πορτογαλική ομάδα.

Πρόκειται για τον Χιούγκο Ολιβέιρα, με τον οποίο ο Γκουστάβο Σα μετρά και τα περισσότερα παιχνίδια στην έως τώρα καριέρα του. Αυτά έφτασαν τα 53 στο σύνολο, από τον Δεκέμβριο του 2024, έως το φινάλε της σεζόν 2025-26, με απολογισμό 7 γκολ και 9 ασίστ.

Ο 47χρονος τεχνικός, ωστόσο, που πλέον έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Στρασβούργου, «κρύβει» επίσης μία «ερυθρόλευκη» σύνδεση. Επί πολλά χρόνια, στην Αγγλία, αποτελούσε το «δεξί χέρι» του Μάρκο Σίλβα!

Συγκεκριμένα, από την στιγμή που ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού μετακόμισε στο «Νησί», αναλαμβάνοντας τον πάγκο της Χαλ τον Ιανουάριο του 2017, βρέθηκε μαζί του ως βοηθός του.

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Έκτοτε, ο Χιούγκο Ολιβέιρα τον ακολούθησε παντού. Σε Γουότφορντ, Έβερτον και Φούλαμ. Μέχρι που τον χειμώνα του 2024, η Φαμαλικάο τού προσέφερε τη θέση του πρώτου προπονητή και δεν μπόρεσε να αρνηθεί.

Τότε, ήρθε και η στιγμή να «διασταυρωθεί» ο δρόμος του με τον νυν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, συνεισφέροντας τα μέγιστη για την «εκτόξευση» της καριέρας του.