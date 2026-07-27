Λίγες ημέρες πριν τα ματς με τον Ολυμπιακό, η Ναϊμέγκεν προχώρησε σε μία κίνηση-έκπληξη.

Ένας ποδοσφαιριστής με τεράστια εμπειρία και σπουδαία καριέρα είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Ντούσαν Τάντιτς βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Ναϊμέγκεν. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο 37χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός αναμένεται σύντομα στην Ολλανδία για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές, έχοντας αποδεχθεί το αγωνιστικό πλάνο του συλλόγου και προτιμώντας την επιστροφή του στην Eredivisie έναντι άλλων, οικονομικά πιο ελκυστικών προτάσεων μετά την αποχώρησή του από την Αλ Ουάχντα.

Dusan Tadic wordt komende week medisch gekeurd door N.E.C.⏳



🔗 https://t.co/7vdmLtOqjy pic.twitter.com/SwTAVuuOSG — ESPN NL (@ESPNnl) July 26, 2026

Η πιθανή παρουσία του πρώην σταρ του Άγιαξ θα αναβαθμίσει αισθητά το επίπεδο της Ναϊμέγκεν, καθιστώντας την ακόμα πιο ανταγωνιστική τη νέα σεζόν.

Μένει να φανεί εάν θα βρεθεί εν τέλει πράγματι απέναντι στους «ερυθρόλευκους» στη μάχη για την πρόκριση στα Play Offs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Κάτι που θα καθοριστεί από το αν ο παίκτης προλάβει να δηλωθεί εγκαίρως στη λίστα της νέας του ομάδας, ανάλογα φυσικά και με την αγωνιστική του ετοιμότητα.