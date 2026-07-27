Ο Στέφαν Ορτέγκα φαίνεται πως είναι ο «εκλεκτός» για την αντικατάσταση του Κωνσταντή Τζολάκη και ο Ολυμπιακός μάλλον έχει τους λόγους του. Η viral αποθέωση του Γκουαρδιόλα και ο… Κέιλορ Νάβας.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι έτοιμος για το «βήμα» στην Premier League και ο Ολυμπιακός φαίνεται πως «κλείδωσε» στον Στέφαν Ορτέγκα, ως τον ιδανικό αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Γερμανός δημοσιογράφος, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, αν και αρχικά ο 33χρονος γκολκίπερ ήταν διστακτικός στην προοπτική της Ελλάδας, πλέον έχει αλλάξει στάση.

Οι δύο πλευρές, λοιπόν, όχι απλώς επέστρεψαν στις διαπραγματεύσεις, αλλά έχουν συμφωνήσει και στους βασικούς όρους για την συνεργασία τους, με αποτέλεσμα να απομένουν πια λεπτομέρειες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

🚨⏳ EXCL | Stefan Ortega is now in advanced talks with Olympiacos.



Olympiacos have been pushing for the deal as reavealed. 33 y/o free agent had been hesitant and was close to turning the move down, but the parties have now returned to the negotiating table.



The basic terms… pic.twitter.com/r7vZTWBNVA — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 26, 2026

Ο Γκουαρδιόλα και η σύγκριση με τον Κέιλορ Νάβας

Γιατί, όμως, ο Ολυμπιακός ξεχώρισε την περίπτωση του Στέφαν Ορτέγκα;

Αρχικά, αξίζει να θυμηθούμε τη viral αποθέωση που δέχθηκε από τον Πεπ Γκουαρδιόλα το 2024, όταν αγωνιζόταν για τη Μάντσεστερ Σίτι. Τότε, που στον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα της Premier League με την Τότεναμ είχε περάσει ως αναγκαστική αλλαγή στη θέση του Έντερσον, με το σκορ στο 0-1.

Ο Γερμανός γκολκίπερ, αν και «κρύος», έκανε τη επέμβαση του ματς σε ένα τετ-α-τετ με τον Σον και κράτησε τον τίτλο του πρωταθλητή στα «χέρια» της Μάντσεστερ Σίτι.

A save that altered the destination of the 2023/24 Premier League title…



👏 Stefan Ortega pic.twitter.com/MfGkb5d9iH — Premier League (@premierleague) November 23, 2024

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης, έσπευσε να αποθεώσει τον ποδοσφαιριστή του. «Απίστευτη επέμβαση. Ο Ορτέγκα έχει αυτό το ταλέντο. Στο ένας εναντίον ενός είναι από τους καλύτερουςπου έχω δει στη ζωή μου! Θυμίζει γερμανικήσχολή, που δεν πέφτει, μένει όρθιος. Πάντα τον εμπιστεύομαι», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του.

🎙️| Pep Guardiola:



“I think Stefan Ortega for me is one of the best players I’ve ever seen in 1v1’s…” 🗣️‼️



🗞️ via @BeanymanSports pic.twitter.com/1XyB6pNLny — City HQ (@City_hq) October 6, 2024

Λίγο καιρό αργότερα, με αφορμή την κλήση του στην Εθνική Γερμανίας στο πλαίσιο αγώνων για το Nations League, η επίσημη σελίδα της Bundesliga θέλησε να «παρουσιάσει» τον Ορτέγκα μέσω ενός ειδικού αφιερώματος.

Μεταξύ άλλων, λοιπόν, προκειμένου να εκθειάσει την ικανότητα των αντανακλαστικών του, τον χαρακτήρισε «αίλουρο» και τον συνέκρινε με τον… Κέιλορ Νάβας! Έναν τερματοφύλακα, δηλαδή, που φημίζεται για τα απίθανα αντανακλαστικά που διαθέτει.

Παράλληλα, στο ίδιο κείμενο επισημαίνεται πως ο Στέφαν Ορτέγκα διαθέτει πολλά στοιχεία, που τον φέρνουν κοντά στο στυλ του Αντρέας Κέπκε, βασικού γκολκίπερ της Γερμανίας, όταν κατέκτησε το EURO 1996.

We want to be there when Stefan Ortega explains to his kids how he kept this out. 👇👀#Bundesliga pic.twitter.com/oCt1UiiLU7 — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 25, 2022

«Ο Ορτέγκα ήταν μοναδικός στην Bundesliga, καθώς ήταν ένας τερματοφύλακας στα 1,85 μ. με την ικανότητα να καλύπτει κάθε γωνία της εστίας του. Με το ίδιο ύψος και τα ίδια αντανακλαστικά αίλουρου, ο πρώην αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Κέιλορ Νάβας, αποτελεί ένα εύστοχο σημείο αναφοράς.

Υπάρχουν επίσης στοιχεία που θυμίζουν τον πρώην προπονητή τερματοφυλάκων της Γερμανίας, Αντρέας Κέπκε, τον βασικό της γκολκίπερ όταν κατέκτησε για τελευταία φορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1996. Ο Κέπκε ενδέχεται να είδε τον εαυτό του στον Ορτέγκα όταν πρότεινε στον Γιόακιμ Λεβ να τον ανεβάσει στην ιεραρχία των υποψήφιων τερματοφυλάκων ενόψει του Euro 2020», αναφέρει χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, το αφιέρωμα της Bundesliga.