Η Τραμπζονσπόρ παλεύει για να κάνει το μεγάλο «μπαμ» με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, προσφέροντας ένα μυθικό συμβόλαιο.

Σε μια προσπάθεια για το απόλυτο μεταγραφικό «μπαμ», η Τράμπζονσπορ κατέθεσε επίσημη πρόταση στον Μοχάμεντ Σαλάχ, προσφέροντάς του… γη και ύδωρ!

Πιο συγκεκριμένα, η τουρκική ομάδα φέρεται να έχει «ρίξει» στο τραπέζι του ποδοσφαιριστή μία πρόταση για διετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές που αγγίζουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουτσόγλου!

🚨 Trabzonspor, Mohamed Salah'ın Temsilcisi ile görüştü ve resmi teklifini iletti.



• 17 milyon Euro maaş

• 2 yıllık sözleşme pic.twitter.com/TLDH3Gu5DT — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 1, 2026

Η τουρκική ομάδα, έχοντας τερματίσει τρίτη στο τουρκικό πρωτάθλημα, έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League. Γι’ αυτό στοχεύει στην ποιοτική της ενίσχυση, βάζοντας στο στόχαστρο τον 33χρονο Αιγύπτιο σούπερ σταρ, που συμμετείχε πρόσφατα με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Υπενθυμίζουμε πως ο Αιγύπτιος έμεινε ελεύθερος στο τέλος του Ιουνίου από τη Λίβερπουλ, έπειτα από εννέα ολόκληρα χρόνια, όπου έγινε ένας από τους ιστορικότερους παίκτες του συλλόγου, κατακτώντας τα πάντα.

Πλέον, μένει να φανεί τι θα φέρει το μέλλον στον δρόμο του Μοχάμεντ Σαλάχ.