Ο Τάκης Λεμονής, μετά από -περίπου- επτά χρόνια επέστρεψε στους πάγκους για αναλάβει τη Ραντνίτσκι Νις, μία ομάδα που έχει και… ελληνικό στοιχείο!

Και από το… πουθενά ο Τάκης Λεμονής επέστρεψε στη δράση. Η Ραντνίτσκι Νις ήταν σε αναζήτηση προπονητή, μετά τα άσχημα αποτελέσματά της.

Ο «εκλεκτός» βρέθηκε στο πρόσωπο, του Έλληνα τεχνικού, που είχε να προπονήσει μία ομάδα εδώ και επτά χρόνια!

Κι όμως, το τελευταίο του πέρασμα από κάποιον πάγκο, ήταν αυτό στον Ολυμπιακό, που «σταμάτησε» τον Γενάρη του 2018.

Μπορεί ο Τάκης Λεμονής να συνεχίζει στη Σερβία. Όμως, θα βρει στη νέα του ομάδα και τρεις παίκτες, που γνωρίζουν την… Ελλάδα.

Οι «Έλληνες» που θα συναντήσει ο Λεμονής

Η Ραντνίτσκι Νις, αυτή τη στιγμή, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Μετά από 18 ματς στο πρωτάθλημά της, έχει μόλις 16 βαθμούς και είναι στην 14η θέση της βαθμολογίας και είναι τρίτη από το τέλος.

Στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή στην κατηγορία, έχει χρησιμοποιήσει και τρεις παίκτες από την Ελλάδα.

Αυτός με το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής είναι ο Ράντομιρ Μιλοσάβλιεβιτς, ο οποίος έπαιξε για 2.5 σεζόν στην ΑΕΛ (2018-2021) και αποχώρησε μετά από 85 συμμετοχές στη Stoiximan Super League.

Στην «παρέα» των Ελλήνων υπάρχει και ο Στέφαν Ασκόφσκι. Ο -πλέον- 33χρονος ποδοσφαιριστής είχε έρθει στη χώρα μας, πριν από περίπου τρία χρόνια, για λογαριασμό της Λαμίας.

Στη μία σεζόν, που έμεινε στην ομάδα της Φθιώτιδας μέτρησε 21 συμμετοχές, έχοντας σκοράρει και μία φορά.

Ωστόσο, από το περασμένο καλοκαίρι ανήκει στη Ραντνίτσκι Νις, μετά από ένα μικρό πέρασμα από την Κύπρο και τον Εθνικό Άχνας.

Τελευταίος ποδοσφαιριστής, που έχει εμπειρία από την Ελλάδα, αλλά όχι στα «μεγάλα σαλόνια» είναι ο Μάρκο Πέτκοβις.

Ο 33χρονος αριστερός μπακ ανήκει στην ομάδα της Σερβίας, από τον Γενάρη του 2024. Πού ήταν προηγουμένως;

Στο Αιγάλεω, χωρίς να έχει πολλές συμμετοχές πριν αποχωρήσει. Στους -περίπου- έξι μήνες που έμεινε στην Ελλάδα πρόλαβε να παίξει έξι φορές στη Super League 2 και μία στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Τρεις ποδοσφαιριστές, ναι μεν που δεν έχουν συνεργαστεί με τον Τάκη Λεμονή, αλλά -ίσως- να μπορούν να προσαρμοστούν πιο γρήγορα στα «θέλω» του.