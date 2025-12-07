Δεν τον λες και συνταξιούχο τον Λιονέλ Μέσι με τέτοια στατιστικά στο MLS

Όποιος ισχυρίστηκε το καλοκαίρι του 2023 πως ο Λιονέλ Μέσι πήγε στο MLS για να κολλήσει απλά τα τελευταία ένσημα, μπορεί ελεύθερα να αναθεωρήσει.

Πόσα τρόπαια είχε η Ίντερ Μαϊάμι πριν την έλευση του Λιονέλ Μέσι; Άδειο το παλμαρέ, σκονισμένο. Πόσα έχει αφότου ο Αργεντινός σούπερ σταρ αποφάσισε να γίνει κάτοικος Φλόριντα; Τρία πλέον εις το πηλίκον, συμπεριλαμβανομένου του πιο σημαντικού.

Το καλοκαίρι του 2023 γύρισε ο διακόπτης. «Μετέτρεψε έναν σύλλογο που δυσκολευόταν, σε πετυχημένο μέσα σε μόλις δύο χρόνια», σημείωσε ο πανευτυχής Ντέιβιντ Μπέκαμ που έσπευσε να τον κρατήσει για (λίγο) ακόμα στο Μαϊάμι. Αφού μετά τη συνταηιοδότηση, έχει ξεκαθαρίσει ο Λιονέλ Μέσι πως θα γυρίσει στο σπίτι του. Όχι στην Αργεντινή αλλά τη Βαρκελώνη.

Δεν ήταν λίγοι βέβαια εκείνοι που πίστευαν ότι η «σύνταξη» είχε έρθει νωρίτερα για τον απίθανο Μέσι, με την απόφασή του να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκείνος; «Μιλάει» στο χορτάρι και τα νούμερα αποτελούν αδιάψευστα στοιχεία προς επίρρωση των λεγόμενων του Μπέκαμ που εξήρε πρόσφατα τον επαγγελματισμό του πρωταθλητή κόσμου.

Lionel Messi for Inter Miami! 🇦🇷🌟



👕 88 games

🌟 120 G/A

⚽️ 77 goals

🅰️ 43 assists

🎯 6 free kicks

🎁 4 penalties

🏆 4 trophies pic.twitter.com/M74WGWqDpc — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 6, 2025

Δεν έκρυψε μάλιστα ότι ξύπναγε… αξημέρωτα για να πάει στο προπονητικό κέντρο στις επτά το πρωί για να τον δει εκεί να «μαγεύει».

Στο αντίο των δύο καλών του φίλων, Ζόρντι Άλμπα και Σέρχι Μπουσκέτς με τους οποίους κατέκτησε τα ΠΑΝΤΑ στη Βαρκελώνη, ο Μέσι έκανε 47 τα τρόπαια της μυθικής του καριέρας.

Από το 2023, όταν και έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι, ο Μέσι τα έχει σηκώσει όλα. Όντας παράγοντας για τους «ροζ» που βρέθηκαν από τον… πάτο, στην κορυφή. Ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής με νούμερα που δεν βγάζουν νόημα, συγκρητικά με την (περασμένη ποδοσφαιρικά) ηλικία του.

Σε 88 συνολικά συμμετοχές με τον σύλλογο από το Μαϊάμι, ο Μέσι μετράει 77 γκολ και 43 ασίστ. Το άθροισμα αυτών μας κάνει συμμετοχή σε 120 γκολ. Από τα πόδια και τις εμπνεύσεις του δηλαδή προέρχεται 1,36 γκολ ανά παρουσία του. Έξι εξ’ αυτών με απευθείας εκτέλεση φάουλ και μόλις 4 πέναλτι. Ο «παππούς» τα έχει 400…