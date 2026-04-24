Γίνεται να είσαι αήττητος, αλλά το πρωτάθλημα να καταλήγει στα «χέρια» άλλης ομάδας; Κι όμως, στην περίπτωση της Μπενφίκα είναι το πιο πιθανό σενάριο!

Όπως τα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης φτάνουν στο τέλος τους το ίδιο ισχύει και με τη Liga Portugal.

Οι πιο πολλές ομάδες έχουν ήδη 30 αγωνιστικές στις «πλάτες» τους, με μονάχα τέσσερις να απομένουν μέχρι το φινάλε.

Ξεκάθαρο φαβορί για το πρωτάθλημα είναι η Πόρτο, που θα πρέπει να τα κάνει… μαντάρα, για να μην το κατακτήσει.

Είναι στο +7 από τη δεύτερη θέση και έχοντας ένα «βατό» πρόγραμμα όλα δείχνουν πως δεν θα λαθέψει. Ποιες είναι οι ομάδες που την «κυνηγούν»; Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αλλά και η Μπενφίκα.

Η πρώτη έχει 71 βαθμούς, ενώ είναι στο -1 από την παρέα του Βαγγέλη Παυλίδη. Αν το πιο πιθανό σενάριο επιβεβαιωθεί, τότε οι «Αετοί της Λισαβόνας» μπορεί να χάσουν το πρωτάθλημα χωρίς να έχουν ήττα!

Κι όμως, αφού οι 72 βαθμοί που έχουν στο «σακούλι» τους έχουν προκύψει από 21 νίκες και εννέα ισοπαλίες. Την ώρα που η Πόρτο ΔΕΝ είναι αήττητη! Όμως, υπάρχει μία μεγάλη διαφορά.

Οι «Δράκοι», ναι μεν έχουν ηττηθεί μία φορά, αλλά έχουν μονάχα τέσσερις ισοπαλίες, ενώ μετρούν και 25 νίκες.

Επομένως, ακόμα και οι δύο ομάδες να συνεχίσουν με θετικά αποτελέσματα, μέχρι το φινάλε δεν υπάρχουν περιθώρια «επιστροφής».

Σε ένα υποθετικό σενάριο θα μπορούσε η Μπενφίκα να είναι στους 84 βαθμούς αήττητη και να μην πάρει το πρωτάθλημα!

Κι αυτό, γιατί η Πόρτο ακόμα και να μην κάνει το 4/4, με δύο νίκες και μία ισοπαλία θα έχει 85 βαθμούς και δεν θα χρειαστεί καν να «μπλέξουμε» με τις ισοβαθμίες.

Ακόμα και αν η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο μπορεί να καταφέρει ό,τι καμία άλλη στη Liga Portugal «βλέπει» το πρωτάθλημα να απομακρύνεται.