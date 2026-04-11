Η ΑΕΚ ίσως διαδραματίσει κομβικό ρόλο για το μέλλον του Ερυθρού Αστέρα στην επόμενη σεζόν.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή της Stoiximan Super League, μετά το πέρας της 1ης αγωνιστικής των Play Offs της Stoiximan Super League.

Η «Ένωση» πέρασε νικηφόρα από το Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στην Τούμπα, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, έφυγε στο +5 στην κορυφή.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα ενδιαφέρουν αρκετά και τον… Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία!

Η ομάδα του Ντέγιαν Στάνκοβιτς έχει «χτίσει» μία απόσταση ασφαλείας στην πρώτη θέση και θεωρείται το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο του πρωταθλητή. Οι πιθανότητες για να κατακτήσει τον τίτλο αγγίζουν το… 99.9%!

‘Ετσι, λοιπόν, έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στην ενδεχόμενη απευθείας παρουσία στην επόμενη League Phase του Champions League.

🔝 If all leagues ended today, this is how 🔵 UCL title-holder rebalancing would work:



🔺 🇷🇸 Crvena zvezda would move up from 🔵 Q2 to league stage

🔺 🇸🇰 Slovan and 🇸🇮 Celje would move up from 🔵 Q1 to Q2



*🇺🇦 Shakhtar had their league game postponed this weekend which is why… pic.twitter.com/y2l9hNADvl — Football Meets Data (@fmeetsdata) March 23, 2026

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να κατακτήσει η ΑΕΚ την Stoiximan Super League, αφού τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο ΠΑΟΚ βρίσκονται από πάνω του στην ειδική βαθμολογία, από την οποία προκύπτει η ομάδα που θα λάβει το «χρυσό» εισιτήριο.

Παράλληλα, η σερβική ομάδα δεν θέλει να στεφθούν πρωταθλήτριες στις χώρες τους οι Ρέιντζερς (Σκωτία), Σαχτάρ (Ουκρανία), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) και Μίντιλαντ (Δανία), οι οποίες προς το παρόν δεν είναι στην πρώτη θέση.

Η Σαχτάρ, όμως, διατηρεί αρκετές ελπίδες τίτλου (92%), κάτι που ίσως «χαλάσει» τα σχέδια του Ερυθρού Αστέρα.