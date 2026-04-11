Η ΑΕΚ βρίσκεται στην κορυφή της Stoiximan Super League, μετά το πέρας της 1ης αγωνιστικής των Play Offs της Stoiximan Super League.
Η «Ένωση» πέρασε νικηφόρα από το Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στην Τούμπα, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, έφυγε στο +5 στην κορυφή.
Ωστόσο, οι εξελίξεις στο ελληνικό πρωτάθλημα ενδιαφέρουν αρκετά και τον… Ερυθρό Αστέρα στη Σερβία!
Η ομάδα του Ντέγιαν Στάνκοβιτς έχει «χτίσει» μία απόσταση ασφαλείας στην πρώτη θέση και θεωρείται το αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο του πρωταθλητή. Οι πιθανότητες για να κατακτήσει τον τίτλο αγγίζουν το… 99.9%!
‘Ετσι, λοιπόν, έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στην ενδεχόμενη απευθείας παρουσία στην επόμενη League Phase του Champions League.
Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Ερυθρός Αστέρας θέλει να κατακτήσει η ΑΕΚ την Stoiximan Super League, αφού τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο ΠΑΟΚ βρίσκονται από πάνω του στην ειδική βαθμολογία, από την οποία προκύπτει η ομάδα που θα λάβει το «χρυσό» εισιτήριο.
Παράλληλα, η σερβική ομάδα δεν θέλει να στεφθούν πρωταθλήτριες στις χώρες τους οι Ρέιντζερς (Σκωτία), Σαχτάρ (Ουκρανία), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) και Μίντιλαντ (Δανία), οι οποίες προς το παρόν δεν είναι στην πρώτη θέση.
Η Σαχτάρ, όμως, διατηρεί αρκετές ελπίδες τίτλου (92%), κάτι που ίσως «χαλάσει» τα σχέδια του Ερυθρού Αστέρα.