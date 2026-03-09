Ο Ζοσέ Μουρίνιο είχε μία έντονη αντιπαράθεση με τον Λούτσο Γκονζάλες και μετά τι φινάλε του αγώνα της Μπενφίκα με την Πόρτο, θέλησε να εξηγήσει τι συνέβη.

Μπενφίκα και Πόρτο μοιράστηκαν από έναν βαθμό, μετά το ισόπαλο 2-2 (08/03), ωστόσο τα φώτα για άλλη μια φορά τράβηξε ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Αρχικά, ο «Special One» αντίκρισε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσει το παιχνίδι στον πάγκο των «αετών».

Σχετικά με αυτό ανέφερε: «Ο διαιτητής είπε ότι με απέβαλε επειδή κλώτσησα την μπάλα προς τον πάγκο της Πόρτο. Αυτό είναι εντελώς ψευδές. Το έχω κάνει πολλές φορές στο γήπεδο: όταν σκοράρουμε, κλωτσάω την μπάλα στις κερκίδες ως χειρονομία εορτασμού και τη χαρίζω σε έναν οπαδό. Ξέρω ότι δεν είμαι πολύ καλός τεχνικά, αλλά αυτή ήταν η πρόθεσή μου».

Παράλληλα, είχε ένα «θερμό» επεισόδιο και με τον Λούτσο Γκονζάλες, που είναι βοηθός προπονητή στην Πόρτο, ο οποίος όπως ανέφερε τον χαρακτήρισε ως προδότη.

Ο Μουρίνιο θέλησε να εξηγήσει αργότερα πως δεν είναι σε καμία περίπτωση προδότης, αλλά αντίθετα, είναι επαγγελματίας.

«Με αποκάλεσε προδότη 50 φορές. Προδότη σε τι; Έδωσα τα πάντα στην Πόρτο. Μετά πήγα στην Τσέλσι και έδωσα τα πάντα και εκεί. Αυτό λέγεται επαγγελματισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός.