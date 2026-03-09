Μπενφίκα και Πόρτο μοιράστηκαν από έναν βαθμό, μετά το ισόπαλο 2-2 (08/03), ωστόσο τα φώτα για άλλη μια φορά τράβηξε ο Ζοσέ Μουρίνιο.
Αρχικά, ο «Special One» αντίκρισε την κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσει το παιχνίδι στον πάγκο των «αετών».
Σχετικά με αυτό ανέφερε: «Ο διαιτητής είπε ότι με απέβαλε επειδή κλώτσησα την μπάλα προς τον πάγκο της Πόρτο. Αυτό είναι εντελώς ψευδές. Το έχω κάνει πολλές φορές στο γήπεδο: όταν σκοράρουμε, κλωτσάω την μπάλα στις κερκίδες ως χειρονομία εορτασμού και τη χαρίζω σε έναν οπαδό. Ξέρω ότι δεν είμαι πολύ καλός τεχνικά, αλλά αυτή ήταν η πρόθεσή μου».
Παράλληλα, είχε ένα «θερμό» επεισόδιο και με τον Λούτσο Γκονζάλες, που είναι βοηθός προπονητή στην Πόρτο, ο οποίος όπως ανέφερε τον χαρακτήρισε ως προδότη.
Ο Μουρίνιο θέλησε να εξηγήσει αργότερα πως δεν είναι σε καμία περίπτωση προδότης, αλλά αντίθετα, είναι επαγγελματίας.
«Με αποκάλεσε προδότη 50 φορές. Προδότη σε τι; Έδωσα τα πάντα στην Πόρτο. Μετά πήγα στην Τσέλσι και έδωσα τα πάντα και εκεί. Αυτό λέγεται επαγγελματισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός.