Μία πολύ δυσάρεστη είδηση «έρχεται» από τα ΜΜΕ της Ρουμανίας, καθώς αναφέρουν πως ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μπήκε σε τεχνητό κώμα, ενώ ο Ραζβάν θα πάει άμεσα στο Βουκουρέστι.

Δύσκολες ώρες για την οικογένεια Λουτσέσκου, μιας και η υγεία του Μιρτσέα έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες ώρες.

Πριν από περίπου μία εβδομάδα, ο 80χρονος προπονητής είχε ένα λιποθυμικό επεισόδιο, ενώ πριν από λίγες ημέρες υπέστη έμφραγμα.

Οι γιατροί έδωσαν μεγάλη «μάχη», για να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά όπως αναφέρει το «sport.rο» αποφασίστηκε να μπει σε τεχνητό κώμα. Αυτό έγινε, επειδή παρουσίασε πάλι αρρυθμίες, που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν φαρμακευτικά.

Γι’ αυτό και όπως γράφει το «golazo.ro» ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα πάει άμεσα στη Ρουμανία, ώστε να δει από κοντά τον πατέρα του.

Αυτό δεν θα συμβεί πριν την 1η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League, αλλά λίγο αργότερα.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει με ιδιωτική πτήση στο Βουκουρέστι, μετά το τέλος του ματς με τον Παναθηναϊκό (05/04, 19:00). Μάλιστα, τα τελευταία λεπτά, η Ομοσπονδία της Ρουμανίας εξέδωσε ανακοίνωση, στέλνοντας το δικό της μήνυμα στην οικογένεια Λουτσέσκου.

Αναλυτικά, το μήνυμα της Ομοσπονδίας της Ρουμανίας:

«Υπάρχουν μερικές φορές στιγμές στο ποδόσφαιρο που το σκορ στον πίνακα δεν έχει πια σημασία, και η μόνη νίκη για την οποία αγωνιζόμαστε είναι αυτή της ζωής. Σήμερα είναι μια από αυτές τις στιγμές, και οι σκέψεις μας, όλων μας, στρέφονται προς τον άνθρωπο που διαμόρφωσε πεπρωμένα, δημιούργησε γενιές και έβαλε τη Ρουμανία στον μεγάλο χάρτη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου».