O Αντουάν Γκριεζμάν το καλοκαίρι πάει στο MLS και βλέπει έναν «κανονισμό» που «γεννήθηκε» χάρη στον Ντέιβιντ Μπέκαμ!

Ο Αντουάν Γκριεζμάν λέει «αντίο» ξανά στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Μπορεί στην αρχή όλα να έδειχναν πως θα υπάρξει ανανέωση, αλλά έγινε η ανατροπή και ο Γάλλος επιθετικός συμφώνησε ήδη με την Ορλάντο.

Η ομάδα από το MLS ήθελε σαν «τρελή» την υπογραφή του και τα κατάφερε, χάρη και σε έναν ιδιαίτερο «κανονισμό» που «έφερε» στις ΗΠΑ ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν από το επερχόμενο καλοκαίρι, ενώ συμφώνησαν για συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει και οψιόν επέκτασης για ακόμα μία σεζόν με τον όρο: «Designated Player». Τι σημαίνει αυτό;

We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player 👏 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Τι είναι «Designated Player»;

Ο Αντουάν Γκριεζμάν, ακόμα και αν είναι σε προχωρημένη ηλικία, θα λαμβάνει έναν πολύ μεγάλο μισθό. Γι’ αυτόν τον λόγο και μπήκε στη… μέση ο «κανονισμός» του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Ο Άγγλος από την ημέρα που πήγε στο MLS έχει «αλλάξει» ολοκληρωτικά το status όλου του πρωταθλήματος. Κάθε ομάδα στις ΗΠΑ έχει ένα συγκεκριμένο salary cup, που δεν μπορεί να ξεπεράσει για τους μισθούς των ποδοσφαιριστών της, αλλά και σε όλες τις πληρωμές για τη συμφωνία.

Orlando City confirm Antoine Griezmann will join from Atletico Madrid in July.



Contract until 2027/28 with an option for 2028/29 as a Designated Player.✍️ pic.twitter.com/MWwGziAkCv — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 24, 2026

Ωστόσο, ήταν δύσκολο να υπάρξουν υπερβάσεις. Γι’ αυτό όταν και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μετακινήθηκε στους Λος Άντζελες Γκάλαξι υπήρξε και αυτή η διαφοροποίηση.

Γι’ αυτό και η Λίγκα αποφάσισε να «μπαίνει» μπροστά και δίνει επιδότηση στην εκάστοτε ομάδα, ώστε να γίνουν οι μεταγραφές

Επομένως, κάθε ομάδα μπορεί να έχει μέχρι τρεις παίκτες που είναι ως: «Designated Player». Οι απολαβές του, σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν το 2025, είναι στα 743.750 δολάρια, ακόμα και αν εισπράττουν περισσότερα χρήματα στο salary cup δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση.

Orlando City SC ha alcanzado un acuerdo para incorporar a Antoine Griezmann como Designated Player (DP) a partir de julio de 2026, conforme al Collective Bargaining Agreement (CBA) 2020-2028 y las Roster Rules vigentes.



Explicamos sus principales aspectos LEGALES regulados por… pic.twitter.com/exsmp5xYd9 — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) March 24, 2026

Παράλληλα, αν ο Designated Player είναι κάτω των 23 ετών, τότε στο Salary Cap είναι στα 200.000 δολάρια. Αντίστοιχα, στις 150.000 «πέφτει» όταν ο παίκτης είναι κάτω των 20.

Την ίδια ώρα, υπάρχει και ένα «παραθυράκι». Αν μια ομάδα θέλει να μην «κάψει» θέση για Designated Player, μπορεί μέσω των General Allocated Money και του Targeted Allocation Money!

Orlando City are in advanced talks to sign Atlético's Antoine Griezmann for their open designated player spot, reports @TheAthleticFC 🗞️

Ωστόσο, αυτό μπορεί να συμβεί μονάχα στην αρχή της σεζόν.

Το κάθε κλαμπ μπορεί να εκμεταλλευτεί ένα ποσό 256.250 με υποθήκη, για να ρίξει από το 1 εκατομμύριο στις 743.750 το κόστος του παίκτη στην επίσημη δήλωση προς τη Λίγκα, αν κι εφόσον έχουν καλυφθεί οι τρεις θέσεις των Designated Player.