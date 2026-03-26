Ο Τάσος Δουβίκας τον τελευταίο καιρό κάνει τρομερά πράγματα και το Transfermarkt αποφάσισε να του κάνει μία γενναία αύξηση!

H Kόμο κάνει φανταστικά πράγματα τη φετινή σεζόν και το ίδιο και ο Τάσος Δουβίκας! Ο Έλληνας επιθετικός έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Σεσκ Φάμπρεγας και τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες μπορεί να ο κορυφαίος σκόρερ στη Serie A, αλλά ο πρώην παίκτης της Θέλτα τον «απειλεί»!

The Greek is at his peak! 🇬🇷👀



Douvikas has scored 11 goals this season in #SerieA 👏 pic.twitter.com/2lh5fAIAAC — Lega Serie A (@SerieA_EN) March 25, 2026

Ο ποδοσφαιριστής της Ίντερ έχει σκοράρει 14 φορές, ενώ ο Τάσος Δουβίκας 11 τέρματα, έχοντας κάνει ένα μεγάλο «ξέσπασμα», μετά τη μεταγραφή του.

H αλήθεια είναι πως η περασμένη αγωνιστική χρονιά, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, καθώς σκόραρε μονάχα επτά γκολ. Όμως, η Κόμο τον πίστεψε και τον Γενάρη του 2025 και τον απέκτησε έναντι 14.000.000 ευρώ.

Ακόμα και αν τότε η χρηματιστηριακή του αξία ήταν μόλις στα 5.000.000 ευρώ. Όμως, κάτι παραπάνω από έναν χρόνο αργότερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει για τα καλά!

Το «ξέσπασμα» και η «εκτόξευση»

Ο Σεσκ Φάμπρεγας παρότι έχει αρκετούς επιθετικούς στα «χέρια» του επιλέγει πάρα πολλές τον Τάσο Δουβίκα στην κορυφή.

Άλλωστε, ο Έλληνας επιθετικός είναι μαζί με τον τερματοφύλακα της Κόμο οι δύο παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές, αφού μετρούν 35!

Φυσικά, μόνο τυχαία δεν έχει έρθει αυτό το νούμερο, αφού ο προπονητής της ομάδας της Λομβαρδίας «κερδίζει» αρκετά πράγματα.

Ο Τάσος Δουβίκας εκτός από τα γκολ του προσφέρει και πολλά πράγματα, που δεν μπορεί να «δει» η στατιστική, κάνοντας πολλές φορές «αθόρυβα» τη δουλειά του.

Αυτό του το «ξέσπασμα» στην Ιταλία, έχει φέρει και μία «εκτόξευση» στο «ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο»!

Για την ακρίβεια, όποιος κάνει μία γρήγορη αναζήτηση το όνομά του θα δει ότι μέσα σε περίπου 14 μήνες από τα 5.000.000 πήγε στα 18.000.000 ευρώ! Δηλαδή, έχει αυξήσει την «τιμή» του περίπου 3.5 φορές!

Όμως, το πιο εντυπωσιακό ήρθε μετά την τελευταία ενημέρωση του Transfermarkt. Ο Τάσος Δουβίκας μέσα σε τρεις μήνες εκτός από πολλά γκολ μπόρεσε να πάρει μία αύξηση 8.000.000 ευρώ!

Κι όμως, αφού μέχρι πρότινος η «τιμή» του ήταν στα 10.000.000 ευρώ, με τη σεζόν να μην έχει τελειώσει και κανείς να μην ξέρει πού μπορεί να σταματήσει!