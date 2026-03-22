Tι να πει κανείς για την Κόμο; Ζει το δικό της όνειρο και κανείς δεν ξέρει πού και αν θα σταματήσει! Ένας από τους πρωταγωνιστές και ο Τάσος Δουβίκας!
Ο Έλληνας επιθετικός έχει «μεταμορφωθεί» στα «χέρια» του Σεσκ Φάμπρεγας και κάνει τρομερά πράγματα.
Απέναντι στην Πίζα (22/03, 5-0) για την 30ή αγωνιστική της Serie A είδε ξανά το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ! Με αυτόν τον τρόπο έβαλε το «λιθαράκι» του σε ακόμα μία σπουδαία νίκη, με το κλαμπ της Λομβαδρίας να έχει αναγκαστεί να βλέπει και ένα όνειρο!
Ποιο είναι αυτό; Η «έξοδος» στο Champions League. Κι όμως, αφού η Κόμο είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας με 57 βαθμούς και όσο λιγοστεύουν οι αγωνιστικές όλα είναι πιθανά.
Με τον Τάσο Δουβίκα να είναι το μεγαλύτερο «κανόνι» της!
Η τρομερή σεζόν του Τάσου Δουβίκα
Ο Έλληνας επιθετικός έχει σκοράρει τα 14 τέρματα στη σεζόν και μένει να φανεί αν θα «πιάσει» τα 22, που είχε με την Ουτρέχτρη τη σεζόν 2022-23.
Όσο σκοράρει και «φτιάχνει» τα νούμερά του, αρχίζει να «απειλεί» και ποδοσφαιριστές.
Μέχρι πρότινος ήταν στην 2η θέση των κορυφαίων σκόρερ της Serie A. Ωστόσο, με πολλές ισοβαθμίες, αφού 10 τέρματα έχουν οι Κενάν Γιλντίζ, Κέιναν Ντέιβις, Νίκο Παζ και Ράσμους Χόιλουντ.
Όμως, πλέον ο Τάσος Δουβίκας έχει 11 τέρματα και μπροστά του είναι μονάχα ένας παίκτης! Ποιος είναι αυτός;
Ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ, που έχει 14 γκολ! Αν θα μπορέσει να τον φτάσει κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Ωστόσο, όσο «σκαρφαλώνει» και η Κόμο συνεχίζει να έχει ελπίδες στο όνειρο είναι όλα πιθανά!