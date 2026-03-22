Απίθανη Κόμο, καταπληκτικός Δουβίκας, για ακόμα μία φορά! Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε ξανά και η ομάδα του ονειρεύεται το Champions League!

Tι να πει κανείς για την Κόμο; Ζει το δικό της όνειρο και κανείς δεν ξέρει πού και αν θα σταματήσει! Ένας από τους πρωταγωνιστές και ο Τάσος Δουβίκας!

Ο Έλληνας επιθετικός έχει «μεταμορφωθεί» στα «χέρια» του Σεσκ Φάμπρεγας και κάνει τρομερά πράγματα.

Η συμβουλή του Φάμπρεγας στον Δουβίκα, για να γίνει ένας κορυφαίος παίκτης Ο Τάσος Δουβίκας έχει ξεχωρίσει στα μάτια του Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος πιστεύει πως ο Έλληνας φορ μπορεί να «εκτιναχθεί», εάν δουλέψει ορισμένα στοιχεία.

Απέναντι στην Πίζα (22/03, 5-0) για την 30ή αγωνιστική της Serie A είδε ξανά το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ! Με αυτόν τον τρόπο έβαλε το «λιθαράκι» του σε ακόμα μία σπουδαία νίκη, με το κλαμπ της Λομβαδρίας να έχει αναγκαστεί να βλέπει και ένα όνειρο!

Ποιο είναι αυτό; Η «έξοδος» στο Champions League. Κι όμως, αφού η Κόμο είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας με 57 βαθμούς και όσο λιγοστεύουν οι αγωνιστικές όλα είναι πιθανά.

Με τον Τάσο Δουβίκα να είναι το μεγαλύτερο «κανόνι» της!

THERE'S JUST NO STOPPING COMO 🤯



Perrone makes it 5 🤩#ComoPisa 5-0 pic.twitter.com/uMQa3I6Ili — Lega Serie A (@SerieA_EN) March 22, 2026

Η τρομερή σεζόν του Τάσου Δουβίκα

Ο Έλληνας επιθετικός έχει σκοράρει τα 14 τέρματα στη σεζόν και μένει να φανεί αν θα «πιάσει» τα 22, που είχε με την Ουτρέχτρη τη σεζόν 2022-23.

Όσο σκοράρει και «φτιάχνει» τα νούμερά του, αρχίζει να «απειλεί» και ποδοσφαιριστές.

Μέχρι πρότινος ήταν στην 2η θέση των κορυφαίων σκόρερ της Serie A. Ωστόσο, με πολλές ισοβαθμίες, αφού 10 τέρματα έχουν οι Κενάν Γιλντίζ, Κέιναν Ντέιβις, Νίκο Παζ και Ράσμους Χόιλουντ.

Όμως, πλέον ο Τάσος Δουβίκας έχει 11 τέρματα και μπροστά του είναι μονάχα ένας παίκτης! Ποιος είναι αυτός;

Ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ, που έχει 14 γκολ! Αν θα μπορέσει να τον φτάσει κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Ωστόσο, όσο «σκαρφαλώνει» και η Κόμο συνεχίζει να έχει ελπίδες στο όνειρο είναι όλα πιθανά!