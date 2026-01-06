Ο Τάσος Δουβίκας τον τελευταίο καιρό είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Σκόραρε ξανά και «ξεπέρασε» ήδη τα «όσα έκανε» την περασμένη σεζόν!

Ο Τάσος Δουβίκας δεν άργησε πολύ για να βρει δίχτυα και το 2026! Η Κόμο συνεχίζει την τρομερή πορεία της στη Serie A, μιας και έφτασε τις τρεις συνεχόμενες νίκες στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Στη 19η αγωνιστική ο Έλληνας επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης απέναντι στην Πίζα (06/01, 0-3), αφού σκόραρε δύο φορές!

Το πρώτο του τέρμα ήρθε στο 76ο λεπτό, όταν και πήρε την μπάλα στη μεγάλη περιοχή και από κοντά σημάδεψε σωστά. Η «ντοπιέτα» ολοκληρώθηκε, χάρη στα 11 βήματα, αφού στα… χασομέρια κέρδισε πέναλτι και εκτέλεσε σωστά!

Παράλληλα, δεν έχασε λεπτό από το ματς και ήταν ο MVP, βάσει της βαθμολογίας του Sofascore, καθώς σταμάτησε στο 8.4!

Από εκεί και πέρα, ακούμπησε την μπάλα συνολικά 24 φορές, έχοντας τρία σουτ, με τα δύο εξ αυτών να είναι τα γκολ του.

Από εκεί και πέρα, κέρδισε συνολικά τις 4/11 μονομαχίες που έδωσε, ενώ είχε και εξαιρετική παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε ήταν ένα 100%. Για την ακρίβεια, ο Τάσος Δουβίκας είχε εννέα μεταβιβάσεις όλες επιτυχημένες, με μία από αυτές να είναι και πάσα-κλειδί!

Με αυτήν την εμφάνιση, ο 26χρονος επιθετικός «ξεπέρασε» ήδη την περασμένη του σεζόν. Τι εννοούμε με αυτό; Πως έχει από τον Γενάρη, περισσότερα γκολ από όσα είχε κατά την προηγούμενη αγωνιστική χρονιά.

Κι όμως, καθώς πλέον μετράει εννέα τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πέρυσι είχε επτά στα 34 ματς που έπαιξε με τις φανέλες των Θέλτα και Κόμο.