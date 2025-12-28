Ο Σεσκ Φάμπρεγας πιστεύει πολύ στον Τάσο Δουβίκα και αυτό φάνηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του, όταν αναφέρθηκε στον Έλληνα επιθετικό.

Ο Τάσος Δουβίκας σκόραρε για ακόμα μία φορά στη φετινή σεζόν. Η Κόμο, μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στη Serie A επέστρεψε στις νίκες.

Αυτό έγινε απέναντι στη Λέτσε (27/12, 0-3), σε ένα ματς που ο Έλληνας επιθετικός μπόρεσε να «ξεχωρίσει».

Ξεκίνησε βασικός και δεν έχασε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Στο Sofascore «μάζεψε» συνολική βαθμολογία 8.0, έχοντας μία πολύ καλή παρουσία.

Μέτρησε 38 επαφές, έχοντας 78% ευστοχία στις πάσες του (14/18), ενώ οι 12 επιτυχημένες ήταν στο αντίπαλο μισό.

Πολύ καλός ήταν και στο «δημιουργικό» κομμάτι, καθώς είχε δύο πάσες-κλειδιά, δημιουργώντας μία μεγάλη ευκαιρία. Την ίδια ώρα, κέρδισε συνολικά τις 4/12 μονομαχίες που έδωσε.

Ωστόσο, αυτό που τον έκανε να «ξεχωρίσει» ήταν το γκολ του, καθώς στο 75ο λεπτό πήρε την μπάλα στην περιοχή και μπόρεσε να τη στείλει στα δίχτυα για το 0-3!

Ο Δουβίκας αποθέωσε τον Φάμπρεγας: «Σε βελτιώνει κάθε μέρα» Ο Τάσος Δουβίκας βρίσκεται στο επίκεντρο των ιταλικών ΜΜΕ, χάρη στις εμφανίσεις του το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος, σε συνέντευξή του, αποθέωσε τον προπονητή του, Σεσκ Φάμπρεγας.

Στο τέλος της αναμέτρησης, ο Σεσκ Φάμπρεγας μίλησε για τα «πεπραγμένα» του Έλληνα επιθετικού. Ο Ισπανός τεχνικός έδειξε ότι πιστεύει αρκετά στον Τάσο Δουβίκα, καθώς τόνισε ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως θα μπορέσει να εξελιχθεί, μόνο αν δουλέψει πολύ σκληρά και «στοχεύσει» στη βελτίωση ορισμένων ατομικών χαρακτηριστικών του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Σέσκ Φάμπρεγας για τον Τάσο Δουβίκα:

«Έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Πρέπει να δουλέψει σαν θηρίο, ακόμη και ατομικά, στα στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση. Αυτή την εβδομάδα μίλησα μαζί του. Όλοι οι παίκτες εδώ αποδέχονται όσα λέω, δεν υπάρχουν ποτέ “αλλά” ή “διαφωνώ”».