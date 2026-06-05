Ο Φλορεντίνο Πέρεθ «τρελάθηκε» και θέλει να… ταράξει τα νερά του ποδοσφαίρου, αν εκλεγεί ξανά για πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης!

Η εκλογική εκστρατεία στη Ρεάλ Μαδρίτης έχει πάρει… φωτιά για τα καλά. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ παραμένει το μεγάλο φαβορί για να διατηρήσει τη θέση του.

Και αν το κάνει, όλα δείχνουν ότι θα… ταράξει τα νερά του ποδοσφαίρου!

Ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας» έκανε την εμφάνισή του στην εκπομπή, «Horizonte», και μίλησε για μία μεγάλη «βόμβα»!

Πιο συγκεκριμένα, μετά την απόκτηση του Ζοσέ Μουρίνιο, του Ιμπραΐμα Κονατέ, αλλά και του Ντένζελ Ντάμφρις θέλει να πραγματοποιήσει την… ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ισπανικού συλλόγου!

Κι όμως, αφού τόνισε πως την Τρίτη (09/06) θα καταθέσει μία πρόταση 150.000.000 ευρώ, χωρίς να ονοματίσει τον παίκτη!

Όμως, έδωσε κάποιος σημαντικά στοιχεία. Για την ακρίβεια, ανέφερε πως αυτά τα χρήματα δεν θα πάνε για τους Χάρι Κέιν, Μάικλ Ολίσε, Τζερεμί Ντοκού ή τον Έρλινγκ Χάαλαντ.



Τα «425.000.000 ευρώ» που πήγαν για… ψίχουλα στη Ρεάλ Μαδρίτης! Παίρνει ακριβούς παίκτες για… ψίχουλα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης για ακόμα ένα καλοκαίρι να είναι «βασίλισσα» και στις μεταγραφές!

Από εκεί και πέρα, είπε πως παίζει στον Champions League, είναι μέσος ή επιθετικός και δεν αγωνίζεται στην Premier League!

Σε μία κίνηση, που αν τελικά υλοποιηθεί, θα είναι και η πιο δαπανηρή στην ιστορία της «βασίλισσας», αφού θα ξεπεράσει τα 127.000.000 που δόθηκαν για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ!