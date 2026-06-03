Παίρνει ακριβούς παίκτες για… ψίχουλα, με τη Ρεάλ Μαδρίτης για ακόμα ένα καλοκαίρι να είναι «βασίλισσα» και στις μεταγραφές!

«Βασίλισσα» και στις μεταγραφές. Η σεζόν της Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να μην εξελίχθηκε με τον επιθυμητό τρόπο, αλλά δεν αφήνει την… τύχη της.

Οι εκλογές για τη νέα προεδρία του συλλόγου είναι πολύ κοντά, ο Ζοσέ Μουρίνιο επίσης. Ωστόσο, αυτό δεν αφήνει τους Μαδριλένους με «σταυρωμένα χέρια»!

Οι εξελίξεις «τρέχουν» και η Ρεάλ Μαδρίτης «κλείνει» ήδη ποδοσφαιριστές ακόμα και αν υπάρχουν «ερωτηματικά» για την «επόμενη μέρα» της.

Πώς η ρήτρα του Μουρίνιο μπορεί να «εκτοξευτεί», μέσα σε ελάχιστες ώρες Κι όμως, σύμφωνα με την «AS» η ρήτρα του Ζοσέ Μουρίνιο μπορεί να «εκτοξευτεί» και η Ρεάλ Μαδρίτης να πρέπει να πληρώσει ένα «χρυσάφι»!

«Βασίλισσα» στις… φθηνές μεταγραφές

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ έμενε χωρίς συμβόλαιο και αποφάσισε να πει «αντίο» από τη Λίβερπουλ.

Οι Ισπανοί κινήθηκαν γρήγορα και έκαναν δικό τους τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό, αφού υπάρχει προφορική συμφωνία!

Το ίδιο ισχύει και με τον Ντένζελ Ντάμφρις, αφού ενεργοποιήθηκε η ρήτρα ύψους 20.000.000 ευρώ που είχε στη συμφωνία του με την Ίντερ!

Και αυτές οι δύο περιπτώσεις δεν είναι οι «εξαιρέσεις» για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια δείχνουν ακριβώς το αντίθετο.

🚨💣 BREAKING: Real Madrid have verbal agreement in place with Ibrahima Konaté!



Four year deal to be signed, depending on if/when Florentino Pérez is re-elected.



Here we go, expected right after. 🔜



Konaté put Saudi bids on hold for Real Madrid, as @marcosbenito9 reported. pic.twitter.com/MjWDhxjHVc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

Αρκεί να δούμε μόνο την τελευταία 5ετία. Η αρχή έγινε με τον Νταβίντ Αλάμπα.

Ο Αυστριακός αμυντικός, μετά από μία πολυετή καριέρα στην Μπάγερν Μονάχου, αποφάσισε να πει «αντίο» το καλοκαίρι του 2021.

Τότε, η χρηματιστηριακή του αξία ήταν στα 55.000.00 ευρώ, όμως, η «βασίλισσα» τον απέκτησε ως ελεύθερο!

Την επόμενη χρονιά ακόμα ένας αμυντικός κατέφθασε στη Μαδρίτη, χωρίς να δοθεί ούτε… ένα ευρώ.

Ο Αντόνιο Ρίντιγκερ έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι και φόρεσε τα άσπρα, με τη χρηματιστηριακή του αξία στα 40.000.000 ευρώ.

Πάμε στο καλοκαίρι του 2024. Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ, με τον Γάλλο να αφήνει την Παρί Σεν Ζερμέν!

🏆✨ OFFICIAL: Kylian Mbappé wins Real Madrid Player of the Season 2025/26. pic.twitter.com/rPPWyuM5lp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026

Τότε, η «τιμή» του στο Transfermarkt ήταν στα 180.000.000 ευρώ. Ωστόσο, η «βασίλισσα» είχε φροντίσει να τον κάνει δικό της, ενώ δεν είχε συμβόλαιο.

Το περασμένο καλοκαίρι είχαμε ακόμα μία παρόμοια περίπτωση ποδοσφαιριστή. Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ άφησε τη Λίβερπουλ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να δίνει 10.000.000 ευρώ, ώστε να τον έχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων!

Κι όλα αυτά, για ένα παίκτη που «στοίχιζε» 75.000.000 ευρώ.

Έξι διαφορετικοί παίκτες, τα τελευταία πέντε χρόνια, που «κόστιζαν» 425.000.000 ευρώ, αλλά πήγαν στη Ρεάλ Μαδρίτης ΜΟΝΑΧΑ για 30.000.000 ευρώ!