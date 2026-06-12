Η Μπαρτσελόνα προχώρησε σε μία κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις, διαγράφοντας από τους Legends της τον Τσάβι.

Έντονη ανησυχία και ερωτηματικά στους κύκλους της Μπαρτσελόνα έχει προκαλέσει η ξαφνική απουσία του Τσάβι από τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις των Legends του συλλόγου.

Ο εμβληματικός πρώην μέσος και τεχνικός των Καταλανών συμμετείχε ανελλιπώς σε αυτές τις αναμετρήσεις μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ο αποκλεισμός του δεν οφείλεται σε σύμπτωση αλλά σε άτυπη «διαγραφή» του, ως αντίποινα για πρόσφατες, αιχμηρές δηλώσεις του.

🚨🚨| BREAKING: Barcelona have 𝐁𝐀𝐍𝐍𝐄𝐃 Xavi from playing with their legends team over his stance against President Laporta. 🚫🇪🇸



Xavi asked to play in recent legends matches but was told he was 'not welcome' by the club. 🤯



[@fansjavimiguel] pic.twitter.com/j44QPxpV23 — CentreGoals. (@centregoals) June 11, 2026

Συγκεκριμένα, ο Τσάβι είχε ισχυριστεί ότι ο Αλεχάντρο Ετσεβαρία, ο άνθρωπος που λειτουργεί «αθόρυβα» στη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, διαθέτει μεγαλύτερη επιρροή ακόμα και από τον πρόεδρο Τζοάν Λαπόρτα, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι ο ίδιος ο Λαπόρτα ήταν εκείνος που ματαίωσε την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι το 2023.

Οι αποκαλύψεις αυτές φαίνεται πως εξόργισαν τον ισχυρό άνδρα των Καταλανών, ο οποίος αντέδρασε επιβάλλοντας μια ιδιαίτερα σκληρή τιμωρία σε μία από τις πιο ιστορικές μορφές στην ιστορία των «μπλαουγκράνα».