Έντονη ανησυχία και ερωτηματικά στους κύκλους της Μπαρτσελόνα έχει προκαλέσει η ξαφνική απουσία του Τσάβι από τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις των Legends του συλλόγου.
Ο εμβληματικός πρώην μέσος και τεχνικός των Καταλανών συμμετείχε ανελλιπώς σε αυτές τις αναμετρήσεις μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.
Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ο αποκλεισμός του δεν οφείλεται σε σύμπτωση αλλά σε άτυπη «διαγραφή» του, ως αντίποινα για πρόσφατες, αιχμηρές δηλώσεις του.
Συγκεκριμένα, ο Τσάβι είχε ισχυριστεί ότι ο Αλεχάντρο Ετσεβαρία, ο άνθρωπος που λειτουργεί «αθόρυβα» στη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, διαθέτει μεγαλύτερη επιρροή ακόμα και από τον πρόεδρο Τζοάν Λαπόρτα, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι ο ίδιος ο Λαπόρτα ήταν εκείνος που ματαίωσε την επιστροφή του Λιονέλ Μέσι το 2023.
Οι αποκαλύψεις αυτές φαίνεται πως εξόργισαν τον ισχυρό άνδρα των Καταλανών, ο οποίος αντέδρασε επιβάλλοντας μια ιδιαίτερα σκληρή τιμωρία σε μία από τις πιο ιστορικές μορφές στην ιστορία των «μπλαουγκράνα».