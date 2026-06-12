Μην δει ελεύθερο παίκτη η Ρεάλ Μαδρίτης θα «κυνηγήσει» να τον αποκτήσει και τις περισσότερες φορές θα τα καταφέρει. Όπως έκανε και με τον Μπερνάρντο Σίλβα!

Μία πραγματική «βασίλισσα» στις ελεύθερες μεταγραφές. Μετά την επανεκλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ οι εξελίξεις «τρέχουν» για τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι και με τη… βούλα προπονητής της, ενώ οι Ιμπραΐμα Κονατέ, Ντένζελ Ντάμφρις, αλλά και ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι έτοιμοι να φορέσουν την άσπρη φανέλα!

Ο Πορτογάλος μέσος έμοιαζε να είναι σε συζητήσεις με την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την κίνησή της και άκουσε το πολυπόθητο «ναι».

Για να αποδείξει πως όταν υπάρχει ένας κορυφαίος παίκτης ελεύθερος οι Μαδριλένοι -σχεδόν- πάντα βγαίνουν «κερδισμένοι»!

🚨 Bernardo Silva to Real Madrid, HERE WE GO! Agreement in place and contract approved.



Two year deal plus one year option, fast deal by Madrid started 36h ago and closed immediately.



Mourinho wanted Bernardo, he says yes and advanced talks revealed today are 100% confirmed. pic.twitter.com/2qYSHutAfX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

«Βασίλισσα» και στους ελεύθερους

Αρκεί να δούμε μόνο την τελευταία 5ετία. Η αρχή έγινε με τον Νταβίντ Αλάμπα.

Ο Αυστριακός αμυντικός, μετά από μία πολυετή καριέρα στην Μπάγερν Μονάχου, αποφάσισε να πει «αντίο» το καλοκαίρι του 2021.

Τότε, η χρηματιστηριακή του αξία ήταν στα 55.000.00 ευρώ, όμως, η «βασίλισσα» τον απέκτησε ως ελεύθερο!

Real Madrid are advancing in talks to sign Bernardo Silva.



Neither Barcelona nor Atletico Madrid are planning to improve their existing proposals to the Portugal international, who Madrid are now in pole position to sign.



Full story from @GuillermoRai_, @MarioCortegana and… pic.twitter.com/tbfFtFCP91 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 11, 2026

Την επόμενη χρονιά ακόμα ένας αμυντικός κατέφθασε στη Μαδρίτη, χωρίς να δοθεί ούτε… ένα ευρώ.

Ο Αντόνιο Ρίντιγκερ έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι και φόρεσε τα άσπρα, με τη χρηματιστηριακή του αξία στα 40.000.000 ευρώ.

Πάμε στο καλοκαίρι του 2024. Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη σπουδαία μεταγραφή του Κιλιάν Εμπαπέ, με τον Γάλλο να αφήνει την Παρί Σεν Ζερμέν!

Antonio Rudiger, the Germany international defender, is in talks over an extended contract with Real Madrid.



The 33-year-old’s current deal expires at the end of this season and, without an extension, he would become a free agent in the summer.



The parties are yet to come to an… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 19, 2026

Τότε, η «τιμή» του στο Transfermarkt ήταν στα 180.000.000 ευρώ. Ωστόσο, η «βασίλισσα» είχε φροντίσει να τον κάνει δικό της, ενώ δεν είχε συμβόλαιο.

Τη φετινή σεζόν ακολούθησαν οι Μπερνάρντο Σίλβα και Ιμπραΐμα Κονατέ. Δύο παίκτες που μαζί «κοστίζουν» 67.000.000 ευρώ και προστέθηκαν στο… τσεπάκι της Ρεάλ Μαδρίτης!

Πέντε διαφορετικοί παίκτες, τα τελευταία πέντε χρόνια, που «κόστιζαν» 342.000.000 ευρώ, αλλά πήγαν στη Ρεάλ Μαδρίτης με… μηδέν!