Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έριξε τη «βόμβα» και ετοιμάζει πρόταση 150.000.000 ευρώ, για έναν ποδοσφαιριστή που «διέγραψε» ο ίδιος!

H «βόμβα» έσκασε. Η Ρεάλ Μαδρίτης πάει να κάνει την κίνηση της χρονιάς, καθώς ο Φλορεντίνο Πέρεθ τόνισε πως αν βγει ξανά πρόεδρος θα κάνει πρόταση 150.000.000 ευρώ, για έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή!

Μάλιστα, αν κάνει πράξη τα λόγια του, τότε θα μιλάμε και για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ισπανικού κλαμπ.

Ωστόσο, δεν «έδωσε» το όνομα και κράτησε τους πάντες σε αγωνία μιλώντας με… γρίφους. Το ποιος παίκτης θα είναι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, αλλά τα στοιχεία που έδωσε έφεραν και μερικά δεδομένα.

Αρχικά, δεν αναφέρθηκε για έναν εκ των Χάρι Κέιν, Τζερεμί Ντοκού, Έρλινγκ Χάαλαντ ή του Μάικλ Ολίσε. Παράλληλα, δεν έχουμε να κάνουμε με αμυντικό ή με παίκτη που παίζει στην Premier League τη δεδομένη στιγμή!

Την ίδια ώρα, ο ισχυρός άνδρας της «βασίλισσας» τόνισε πως μιλάμε για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή, που πρωταγωνιστεί στο Champions League.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Florentino Pérez says he will make a bid of €𝟏𝟓𝟎𝐌 for a 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐄𝐑 next 𝐓𝐔𝐄𝐒𝐃𝐀𝐘 🤯



Pérez: "I'm going to make an offer of €150M for a great player from a Champions League team on Tuesday. It will be a 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗… pic.twitter.com/WrX1mVCfHN — 433 (@433) June 4, 2026

Πολλά είναι τα δημοσιεύματα που βγήκαν τις τελευταίες ώρες και αναφέρουν διάφορα ονόματα. Ποιοι είναι μερικοί παίκτες, που «ταιριάζουν» στα στοιχεία που γνωρίζουμε;

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι μία ομάδα που θα πρέπει να πάμε, αφού στο δυναμικό της έχει τους Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Κβίτσα Κβαρατσχέλια και Ντεσιρέ Ντουέ.

🚨❌ Florentino Pérez: “The €150m bid will NOT be for Michael Olise. Great player but it’s not him”. pic.twitter.com/0yYySPU0uj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

Από εκεί και πέρα, ακόμα δύο ονόματα «παίζουν» πολύ δυνατά. Εκείνα των Τζαμάλ Μουσιάλα και Χούλιαν Άλβαρες!

Παρ’ όλα αυτά, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έφερε νέα δεδομένα. Τελικά, ο παίκτης που θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης να αποκτήσει είναι ο Μάικλ Ολίσε! Κι όμως, ακόμα και αν ο Φλορεντίνο Πέρεθ το «αρνήθηκε», όλα δείχνουν ότι ο μεγάλος του στόχος είναι ο Γάλλος εξτρέμ.

Ωστόσο, είναι δεδομένο πως θα βρει γερή αντίσταση, αφού η Μπάγερν Μονάχου δεν θέλει σε καμία περίπτωση να χάσει τον πρώην παίκτη της Κρίσταλ Πάλας.

Και μένει να φανεί αν θα «λυγίσει» στην πίεση της Ρεάλ Μαδρίτης και του Φλορεντίνο Πέρεθ…