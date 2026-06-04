Ο προεκλογικός αγώνας έχει ξεκινήσει για τα καλά στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Φλορεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε να «τάζουν» από τώρα πράγματα!

Ο «κακός χαμός» στη Ρεάλ Μαδρίτης! Στις 7 Ιουνίου θα υπάρξει εκλογική «μάχη» ανάμεσα σε Φλορεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε, για την ανάδειξη του νέου προέδρου.

Γι’ αυτό και οι δύο ισχυροί άνδρες έχουν αρχίσει να «δελεάζουν» τους ψηφοφόρους. Μάλιστα, ο δεύτερος προχώρησε σε μία αρκετά «τολμηρή» συνέντευξη σε ισπανικό κανάλι.

🚨 Florentino Pérez: “Real Madrid fans should trust me. I promise you that we will have a very strong team”.



“I will sign players and will strenghten every position”. pic.twitter.com/eEb34cwUzu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Ο Ενρίκε Ρικέλμε δεν μπόρεσε να… συγκρατηθεί. Tόνισε πως αν και εφόσον κερδίσει τις εκλογές θα προσπαθήσει να αποκτήσει τους Ρόδρι και Έρλινγκ Χάαλαντ.

Μάλιστα, εμφανίστηκε με εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης, που από πίσω είχε το Νο.9 και είχε γραμμένο το όνομα του Νορβηγού επιθετικού.

Παρ’ όλα αυτά, λίγο αργότερα βγήκε η πλευρά του παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι και διέψευσε πως έχει γίνει κάποια κίνηση για την απόκτησή του.

🆕 Riquelme asegura que HAALAND será jugador del REAL MADRID si gana las elecciones.



💸 Se compromete a pagar la cuota anual de todos los socios si incumple sus promesas.



vía @El_Hormiguero pic.twitter.com/a0KFyCJFDB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 3, 2026

Την ίδια ώρα, ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης διαβεβαίωσε πως αν εκλεγεί προπονητής του κλαμπ δεν θα είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο! Συγκεκριμένα, τόνισε πως θα διαλέξει έναν τεχνικό, που θα είναι απόλυτα αποδεκτός από όλους.

Και όσο γίνονταν αυτά, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε τη δικιά του «απάντηση». Ο νυν πρόεδρος της «βασίλισσας» είχε ποστάρει στα social media τον «Special One»!

🚨 Enrique Riquelme: “If I win the elections, I will bring to Real Madrid a superstar manager. The biggest manager you can imagine”.



“José Mourinho is not our manager. We will get the one all Real Madrid fans really want”. pic.twitter.com/63NUQKHmQm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Από εκεί και πέρα, μετά την «επισημοποίηση» της απόκτησης του Ιμπραΐμα Κονατέ ανέφερε πως η ομάδα του θα κάνει δικό της και άλλον αμυντικό.

Σε μία προεκλογική εκστρατεία που έχει ξεκινήσει για τα καλά. Και όλα δείχνουν πως δεν θα… σβήσει εύκολα, μέχρι τα αποτελέσματά της.