Ο «κακός χαμός» στη Ρεάλ Μαδρίτης! Στις 7 Ιουνίου θα υπάρξει εκλογική «μάχη» ανάμεσα σε Φλορεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε, για την ανάδειξη του νέου προέδρου.
Γι’ αυτό και οι δύο ισχυροί άνδρες έχουν αρχίσει να «δελεάζουν» τους ψηφοφόρους. Μάλιστα, ο δεύτερος προχώρησε σε μία αρκετά «τολμηρή» συνέντευξη σε ισπανικό κανάλι.
Ο Ενρίκε Ρικέλμε δεν μπόρεσε να… συγκρατηθεί. Tόνισε πως αν και εφόσον κερδίσει τις εκλογές θα προσπαθήσει να αποκτήσει τους Ρόδρι και Έρλινγκ Χάαλαντ.
Μάλιστα, εμφανίστηκε με εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης, που από πίσω είχε το Νο.9 και είχε γραμμένο το όνομα του Νορβηγού επιθετικού.
Παρ’ όλα αυτά, λίγο αργότερα βγήκε η πλευρά του παίκτη της Μάντσεστερ Σίτι και διέψευσε πως έχει γίνει κάποια κίνηση για την απόκτησή του.
Την ίδια ώρα, ο υποψήφιος πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης διαβεβαίωσε πως αν εκλεγεί προπονητής του κλαμπ δεν θα είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο! Συγκεκριμένα, τόνισε πως θα διαλέξει έναν τεχνικό, που θα είναι απόλυτα αποδεκτός από όλους.
Και όσο γίνονταν αυτά, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε τη δικιά του «απάντηση». Ο νυν πρόεδρος της «βασίλισσας» είχε ποστάρει στα social media τον «Special One»!
Από εκεί και πέρα, μετά την «επισημοποίηση» της απόκτησης του Ιμπραΐμα Κονατέ ανέφερε πως η ομάδα του θα κάνει δικό της και άλλον αμυντικό.
Σε μία προεκλογική εκστρατεία που έχει ξεκινήσει για τα καλά. Και όλα δείχνουν πως δεν θα… σβήσει εύκολα, μέχρι τα αποτελέσματά της.