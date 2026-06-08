Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί «κέρδισε» στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα «χτίζεται» ήδη η επόμενη μέρα!

Τελικά, ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν θα αφήσει τη θέση του. Ο ισχυρός άνδρα της Ρεάλ Μαδρίτης «κέρδισε» τον Ενρίκε Ρικέλμε στις «μάχες» των εκλογών!

Γι’ αυτό και η «βασίλισσα» θα αρχίσει να «τρέχει» τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, καθώς υπάρχουν πολλές κινήσεις που θα έρθουν.

Αρχικά, το θέμα του προπονητή μοιάζει να έχει «κλείσει» μία και καλή, αφού ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι… προ των πυλών! Από εκεί και πέρα, οι Μαδριλένοι έχουν κάνει αρχή και στις μεταγραφές τους.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Μία εξ αυτών είναι ο Ντένζελ Ντάμφρις, καθώς θα πληρωθεί η ρήτρα 20.000.000 ευρώ, που είχε στο συμβόλαιό του με την Ίντερ.

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ είναι ακόμα ένας παίκτης που είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της «βασίλισσας». Από εκεί και πέρα, υπάρχει και ένας ποδοσφαιριστής που θα ανακοινωθεί η συνεργασία της συνεργασίας του με τους Ισπανούς.

🚨 Ibrahima Konaté and Denzel Dumfries both signed their Real Madrid contracts last week in order to allow Florentino statement.



Official Real Madrid statement to follow next. pic.twitter.com/k6Wdx0B2RZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

Ο λόγος για τον Αντόνιο Ρίντιγκερ, που θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Προφανώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να… ταράξει και τα νερά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Το «πώς»; Ο Φλορεντίνο Πέρεθ υποσχέθηκε τη μεγαλύτερη πρόταση στην ιστορία του κλαμπ!

🚨 Not only new signings: Real Madrid will also announce Toni Rüdiger new contract.



Agreement signed two weeks ago until June 2027, one more season. Approved by José Mourinho. pic.twitter.com/LppymicqR6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2026

Πιο συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας είχε τονίσει πως θα δοθούν 150.000.000 ευρώ, για έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα, πολλά δημοσιεύματα αναφέρουν πως αυτός ο παίκτης είναι ο Μάικλ Ολίσε και μένει να φανεί αν θα κάνει πράξει τα λεγόμενά του!