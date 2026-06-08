Τελικά, ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν θα αφήσει τη θέση του. Ο ισχυρός άνδρα της Ρεάλ Μαδρίτης «κέρδισε» τον Ενρίκε Ρικέλμε στις «μάχες» των εκλογών!  

Γι’ αυτό και η «βασίλισσα» θα αρχίσει να «τρέχει» τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, καθώς υπάρχουν πολλές κινήσεις που θα έρθουν. 

Αρχικά, το θέμα του προπονητή μοιάζει να έχει «κλείσει» μία και καλή, αφού ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι… προ των πυλών! Από εκεί και πέρα, οι Μαδριλένοι έχουν κάνει αρχή και στις μεταγραφές τους.  

Μία εξ αυτών είναι ο Ντένζελ Ντάμφρις, καθώς θα πληρωθεί η ρήτρα 20.000.000 ευρώ, που είχε στο συμβόλαιό του με την Ίντερ.  

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ είναι ακόμα ένας παίκτης που είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της «βασίλισσας». Από εκεί και πέρα, υπάρχει και ένας ποδοσφαιριστής που θα ανακοινωθεί η συνεργασία της συνεργασίας του με τους Ισπανούς.  

Ο λόγος για τον Αντόνιο Ρίντιγκερ, που θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Προφανώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να… ταράξει και τα νερά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.  

Το «πώς»; Ο Φλορεντίνο Πέρεθ υποσχέθηκε τη μεγαλύτερη πρόταση στην ιστορία του κλαμπ!

Πιο συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας είχε τονίσει πως θα δοθούν 150.000.000 ευρώ, για έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή.  

Μάλιστα, πολλά δημοσιεύματα αναφέρουν πως αυτός ο παίκτης είναι ο Μάικλ Ολίσε και μένει να φανεί αν θα κάνει πράξει τα λεγόμενά του! 

Τελικά, η «βόμβα» της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένας παίκτης που «διέγραψε» ο Πέρεθ

Φλορεντίνο Πέρεθ Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ έριξε τη «βόμβα» και ετοιμάζει πρόταση 150.000.000 ευρώ, για έναν ποδοσφαιριστή που «διέγραψε» ο ίδιος!

ole.gr