Τελικά, ο Φλορεντίνο Πέρεθ δεν θα αφήσει τη θέση του. Ο ισχυρός άνδρα της Ρεάλ Μαδρίτης «κέρδισε» τον Ενρίκε Ρικέλμε στις «μάχες» των εκλογών!
Γι’ αυτό και η «βασίλισσα» θα αρχίσει να «τρέχει» τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, καθώς υπάρχουν πολλές κινήσεις που θα έρθουν.
Αρχικά, το θέμα του προπονητή μοιάζει να έχει «κλείσει» μία και καλή, αφού ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι… προ των πυλών! Από εκεί και πέρα, οι Μαδριλένοι έχουν κάνει αρχή και στις μεταγραφές τους.
Μία εξ αυτών είναι ο Ντένζελ Ντάμφρις, καθώς θα πληρωθεί η ρήτρα 20.000.000 ευρώ, που είχε στο συμβόλαιό του με την Ίντερ.
Ο Ιμπραΐμα Κονατέ είναι ακόμα ένας παίκτης που είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της «βασίλισσας». Από εκεί και πέρα, υπάρχει και ένας ποδοσφαιριστής που θα ανακοινωθεί η συνεργασία της συνεργασίας του με τους Ισπανούς.
Ο λόγος για τον Αντόνιο Ρίντιγκερ, που θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Προφανώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να… ταράξει και τα νερά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
Το «πώς»; Ο Φλορεντίνο Πέρεθ υποσχέθηκε τη μεγαλύτερη πρόταση στην ιστορία του κλαμπ!
Πιο συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας είχε τονίσει πως θα δοθούν 150.000.000 ευρώ, για έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή.
Μάλιστα, πολλά δημοσιεύματα αναφέρουν πως αυτός ο παίκτης είναι ο Μάικλ Ολίσε και μένει να φανεί αν θα κάνει πράξει τα λεγόμενά του!