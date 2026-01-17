Κι όμως, ο Χεφτέ Μπετανκόρ είχε στο πλευρό του ακόμα έναν «Έλληνα», που παίζει ως δανεικός στην Αλμπαθέτε κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (14/01, 3-2)!

Η Αλμπαθέτε έκανε το απόλυτο «θαύμα» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (14/01, 3-2) και ανάγκασε τους πάντες να «παραμιλούν»!

Στο ντεμπούτο του Άλβαρο Αρμπελόα μπόρεσε να «σοκάρει» τη «βασίλισσα» και την… πέταξε εκτός Copa del Rey στους «16» της διοργάνωσης!

Ποιος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής; Ένας ποδοσφαιριστής, που γνωρίζουμε πολύ καλά στην Ελλάδα! Κι όχι μόνο αυτό, καθώς τα δικαιώματά του ανήκουν στον Ολυμπιακό.

Ο Χεφτέ Μπετανκόρ με δύο γκολ και του δεύτερό του να είναι στα… χασομέρια, μπόρεσε να βάλει το λιθαράκι του σε αυτήν την ιστορία.

Ωστόσο, δεν ήταν ο μόνος παίκτης, που παίζει δανεικός στην Αλμπαθέτε από ελληνική ομάδα!

Ακόμα ένας «Έλληνας» στην Αλμπαθέτε

Το καλοκαίρι του 2024, ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να αποκτήσει τον Τζόναθαν Γκόμες έναντι 600.000 ευρώ από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ Β’.

Ωστόσο, μετά από έναν χρόνο στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να έχει σταθερό χρόνο συμμετοχής.

Γι’ αυτό και αποφασίστηκε να δοθεί δανεικός στην Αλμπαθέτε! Στην ισπανική ομάδα έχει παίξει αρκετά, καθώς ήδη μετράει 1.013 λεπτά συμμετοχής, χωρίς να έχει κάποιο γκολ ή κάποια ασίστ!

INCREDIBLE MOMENT FOR JONATHAN GOMEZ 🤯🇲🇽🇺🇸



The Mexican-American wingback just made history after Albacete, the team he’s currently loaned out to, beat Real Madrid in the dying seconds of their Copa del Rey match ❌



Huge cupset and historic night for the second tier club 🔥🇪🇸 pic.twitter.com/fYK8550Rwt — Vamos MIB (@VamosMIB) January 14, 2026

Όμως, έζησε και αυτός το απίθανο «παραμύθι» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης! Μπορεί να μην ξεκίνησε βασικός, αλλά πέρασε ως αλλαγή στο 74ο λεπτό.

Με λίγα λόγια, ήταν «παρών» τόσο στο 2-1 της ομάδας του, όσο και στην ισοφάριση, ενώ φυσικά πανηγύρισε στα… χασομέρια και το γκολ-πρόκριση του Χεφτέ Μπετανκόρ!

Κι όλα αυτά, ενώ παίζει δανεικός από τον ΠΑΟΚ, όπως ακριβώς συνέβη και στον «εκτελεστή» των Μαδριλένων, που ανήκει στον Ολυμπιακό!