Ο απόλυτος πρωταγωνιστής του θαύματος της Αλμπαθέτε επί της Ρεάλ, Χεφτέ Μπετανκόρ, «άνοιξε» την καρδιά του μετά το επική πρόκριση.

Ο Χεφτέ Μπετανκόρ έζησε μία ονειρική βραδιά την Τετάρτη (14/01).

Ο Ισπανός επιθετικός, που ανήκει στον Ολυμπιακό και αγωνίζεται ως δανεικός τη φετινή σεζόν στην Αλμπαθέτε, έριξε μόνος του στο… καναβάτσο τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Πέρασε ως αλλαγή στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης και με δύο δικά του τέρματα, στο 82′ και στο 94′, η Αλμπαθέτε έκανε το απόλυτο θαύμα, πετώντας εκτός Copa Del Rey τη «Βασίλισσα», στη φάση των «16».

Αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρηση, όπως είναι λογικό, ο Χεφτέ Μπετανκόρ συγκέντρωσε τα «φώτα» πάνω του. Άλλωστε, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Στις δηλώσεις του, λοιπόν, ο 32χρονος φορ ήταν φανερά συναισθηματικά φορτισμένος. Δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά και τη συγκίνησή του, ενώ προχώρησε και σε μία αποκάλυψη, λέγοντας πως πριν από εννέα χρόνια, σκεφτόταν να σταματήσει το ποδόσφαιρο!

Jefte Betancor came in for Albacete in the 58th minute of the game against Real Madrid. He then scored in the 82nd and 94th minute to eliminate Real Madrid.



Football repaid him today in glory ❤️ pic.twitter.com/jsdCyeQcLq — ESPN FC (@ESPNFC) January 14, 2026

Αναλυτικά, όσα είπε ο Μπετανκόρ στην ισπανική τηλεόραση:

«Εννέα χρόνια πριν σκεφτόμουν να σταματήσω το ποδόσφαιρο. Αλλά κοίτα πού είμαστε σήμερα.

Είναι το πιο μεγάλο πράγμα που έχει συμβεί στο ποδόσφαιρο. Αυτά τα πράγματα τα ονειρεύεσαι όταν είσαι μικρός. Είμαι ευτυχισμένος για την ομάδα μου, οι παίκτες δούλεψαν σαν… κτήνη, αποκλείοντας μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Το αφιερώνω στη γυναίκα μου, στον πατέρα μου, στο παιδί μου, τα ανίψια μου, την αδελφή μου, τους αγαπώ όλους και είμαι πολύ χαρούμενος».