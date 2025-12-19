Ένα ματς έμεινε για τον Κιλιάν Εμπαπέ, ώστε να «ισοφαρίσει» ή να «ξεπεράσει» τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να τα καταφέρει θα πρέπει να τα… βάλει με τους Οδυσσέα Βλαχοδήμο και Ματίας Αλμέιδα!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βλέπει ένα ρεκόρ του στη Ρεάλ Μαδρίτης να «απειλείται»!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ τον έχει… πλησιάσει επικίνδυνα και έχει μία τελευταία ευκαιρία, για να τον «ισοφαρίσει» ή να τον «ξεπεράσει»!

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να μην μπόρεσε να πάρει κάποιον πολύ σημαντικό με τον Γάλλο επιθετικό, όμως, ο ίδιος τα πάει περίφημα.

Ακόμα και αν «μεταπήδησε» από τη Ligue 1 στην Ισπανία αυτή η αλλαγή δεν τον επηρέασε καθόλου και τα έχει πάει εξαιρετικά σε ατομικό επίπεδο.

Από την 1η ημέρα του 2025 έως και σήμερα μετράει συνολικά 58 γκολ! Ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά δεν είναι ικανός, για να του δώσει την κορυφή!

Κι όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει το Νο.1 για τον παίκτη με τα περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος.

Ωστόσο, όλα θα «κριθούν» σε ένα μονάχα ματς…

Οι Αλμέιδα και Βλαχοδήμος θέλουν να βάλουν «στοπ»

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει μονάχα ένα ματς στο πρόγραμμά της, μέχρι να αλλάξουμε χρονιά.

Ποιο είναι αυτό; Εκείνο απέναντι στη Σεβίλλη (20/12, 22:00) για τη 18η αγωνιστική της La Liga! Δηλαδή, θα «κυνηγήσει» το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι σε μία ομάδα, που έχει για προπονητή τον Ματίας Αλμέιδα!

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς θα πρέπει να «νικήσει» και τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο!

🤔 ¡Adivina el resultado 🆚 Sevilla y gana una camiseta del Real Madrid! — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 19, 2025

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του και έχει πάρει τα… γάντια του βασικού τερματοφύλακα. Ποια θα είναι η νέα του «αποστολή»;

Να κρατήσει στο… μηδέν τον Κιλιάν Εμαπέ και την παρέα του για να κάνει «χαλάστρα» στον Γάλλο επιθετικό! Θα τα καταφέρει; Μόνο ο χρόνος θα το δείξει…