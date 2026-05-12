Η ατάκα στο μπλουζάκι του Λαμίν Γιαμάλ σίγουρα δεν θα άρεσε καθόλου στους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης…

Η Βαρκελώνη ζει στιγμές απόλυτου ενθουσιασμού μετά την εξασφάλιση του 28ου πρωταθλήματος από την Μπαρτσελόνα, η οποία επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0 στο πρόσφατο Clasico.

Η νίκη αυτή χάρισε στην ομάδα του Χάνσι Φλικ μια διαφορά 14 βαθμών, «κλειδώνοντας» και τυπικά τον τίτλο της La Liga τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη της σεζόν.

Οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν με την καθιερωμένη παρέλαση των θριαμβευτών σε ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της πόλης, όπου οι παίκτες έγιναν ένα με το πλήθος.

Τις εντυπώσεις έκλεψε ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αφενός εξέφρασε την κοινωνική του ευαισθησία κρατώντας μια σημαία της Παλαιστίνης και αφετέρου προκάλεσε την έντονη αντίδραση των οπαδών της Ρεάλ, καθώς εθεάθη με μια φανέλα που έγραφε: «Ευχαριστώ τον Θεό που δεν έγινα Madridista».

Ένα στιγμιότυπο που, όπως είναι λογικό, τράβηξε αμέσως τα βλέμματα και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.