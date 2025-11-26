Ο Κιλιάν Εμπαπέ μέσα σε ελάχιστα λεπτά «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό τρεις φορές και «άγγιξε» το πιο… γρήγορο χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League!

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε «φουριόζος» την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο 8ο λεπτό ο Τσικίνιο, μετά από μία συνεργασία όνειρο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 1-0!

Ωστόσο, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, μέσα σε λίγα λεπτά όχι μόνο ισοφάρισε, αλλά πήρε «αέρα» τριών τερμάτων!

Πρωταγωνιστής ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός, μέσα σε ελάχιστα λεπτά «πλήγωσε» με χατ-τρικ τους Πειραιώτες.

Κι όχι μόνο αυτό, καθώς έφτασε πολύ κοντά από το πιο… γρήγορο χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League!

Ο Σαλάχ ήταν πιο «γρήγορος»

Από το 22ο λεπτό έως και το 28ο ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν το «πρόσωπο» του αγώνα.

Η αρχή έγινε με την ισοφάριση, για να φτάσει πριν τη μισή ώρα αγώνα να ολοκληρώσει το χατ-τρικ, με τον Γάλλο «αστέρα» να λέει «ευχαριστώ» στα λάθη των Πειραιωτών!

Πόσο χρόνο χρειάστηκε για να πετύχει τρία τέρματα; Μόλις 6:42’’! Ωστόσο, ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής, που έχει σκοράρει το πιο… γρήγορα μεταξύ τους τρία γκολ στην ιστορία της διοργάνωσης;

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ! Ο Αιγύπτιος επιθετικός το 2022 είχε πετύχει τρία τέρματα απέναντι στη Ρέιντζερς σε συνολικά 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Σε ένα ματς, όπου η Λίβερπουλ είχε κερδίσει με 7-1!

Τότε, είχε αναλάβει δράση στο 75′ και στο 81′ πρόλαβε να «υπογράψει» το τελικό σκορ.

Κι όμως, σε ένα παιχνίδι του Ολυμπιακού λίγο έλειψε να αλλάξει αυτό το ρεκόρ, αλλά ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν «έπιασε» κορυφή για ελάχιστα δευτερόλεπτα!