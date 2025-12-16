Ο Κιλιάν Εμπαπέ βγήκε «νικητής» στη δικαστική διαμάχη που είχε με την Παρί Σεν Ζερμέν και θα βάλει στα… ταμεία του ένα τεράστιο ποσό!

Ακόμα και για τα επόμενα δύο χρόνια η Ρεάλ Μαδρίτης να μην πληρώνει τον Κιλιάν Εμπαπέ, εκείνος έχει τα… λεφτά!

Τους τελευταίους μήνες έχει «ξεσπάσει» μία τεράστια δικαστική διαμάχη, ανάμεσα στον Γάλλο επιθετικό και την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ποιος ήταν ο λόγος; Ότι ο 26χρονος ποδοσφαιριστής ζητούσε να μπουν στον τραπεζικό του λογαριασμό περισσότερα χρήματα.

Κι αυτό, γιατί ισχυριζόταν πως η πρώην ομάδα του δεν του είχε δώσει όσα χρήματα θα έπρεπε πριν την αποχώρησή του! Μπορεί να έχει αποχωρήσει εδώ και 1.5 χρόνο απ’ την πατρίδα του, αλλά τελικά βρήκε το… δίκιο του!

Το Εμπορικό Δικαστήριο του Παρισιού διέταξε με απόφασή του τον γαλλικό σύλλογο να καταβάλλει 61.000.000 ευρώ στον Κιλιάν Εμπαπέ! Ένα τεράστιο ποσό, που μερικές ομάδες δίνουν για μεταγραφές παικτών.

Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε τη δημοσίευση της απόφασης για ένα μήνα στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας της Παρί Σεν Ζερμέν.

Τι σημαίνει αυτό για τον Γάλλο «αστέρα»; Πως θα πάρει από τους Παριζιάνους όσο «κοστίζει» το συμβόλαιό του δύο χρόνια!

Κι όμως, ο Κιλιάν Εμπαπέ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, -αυτή τη στιγμή- εισπράττει 31.250.000 ευρώ χωρίς τα μπόνους ετησίως!

Δηλαδή, αν δεν αλλάξουν οι οικονομικοί όροι του συμβολαίου του, θα έχει πάρει σε δύο χρόνια 62.500.000 χωρίς τα μπόνους! Δηλαδή, περίπου 1.500.000 λιγότερο από τα χρήματα που θα του δώσει η Παρί Σεν Ζερμέν!

BREAKING: French court order PSG to pay former player Kylian Mbappe £52.6m in unpaid salary and bonuses 🚨 pic.twitter.com/cBsRANulUj — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 16, 2025

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο:

«ΕΠΙΣΗΜΟ: Ο Κιλιάν Εμπαπέ κέρδισε τη δίκη εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν, με τον δικαστή να αποφαίνεται υπέρ του παίκτη

Ως αποτέλεσμα, το Δικαστήριο του Παρισιού τάχθηκε υπέρ του ποδοσφαιριστή και διέταξε την Παρί Σεν Ζερμέν να καταβάλει περίπου 61 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει το RMC».

