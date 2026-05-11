Ο Χάνσι Φλικ εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος στη στέψη της Μπαρτσελόνα στη La Liga, σε μία δύσκολη ημέρα για τον ίδιο.

Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο στη La Liga, έπειτα από τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης (10/05, 2-0).

Ωστόσο, η ημέρα ήταν αρκετά δύσκολη για τον Χάνσι Φλικ, αφού νωρίτερα είχε «χάσει» τον πατέρα του. Στις δηλώσεις του μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Γερμανός τεχνικός των «μπλαουγκράνα» δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, ενώ τόνισε και πόσο περήφανος είναι για την ομάδα του.

Hansi Flick for his father. ☝🏼✨ pic.twitter.com/AC3d0QbjhH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

Αναλυτικά, το μήνυμα του Χάνσι Φλικ:

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη μέρα. Ήταν μια δύσκολη μέρα για μένα από την αρχή… όταν πέθανε ο πατέρας μου. Αλλά εδώ, η ομάδα μου είναι φανταστική. Τους αγαπώ πραγματικά. Είναι σαν οικογένεια και έδωσαν τα πάντα σήμερα. Και είμαι πραγματικά περήφανος και για τους οπαδούς – είναι φανταστικοί. Είναι καταπληκτικό να κερδίζεις το πρωτάθλημα σε αυτό το γήπεδο και επίσης στο El Clásico εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Παίξαμε πολύ καλά, αμυνθήκαμε πολύ καλά και πετύχαμε δύο υπέροχα γκολ. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα, τον πρόεδρο, τον Γιούστε και όλους τους ανθρώπους που μας έχουν στηρίξει. Είμαι πολύ περήφανος που έχω μια τόσο καλή ομάδα. Σας ευχαριστώ για την προθυμία να παλέψετε σε κάθε αγώνα. Το εκτιμώ πολύ»

Νομίζω ότι πρέπει να το γιορτάσουμε. Να ζήσει η Μπαρτσελόνα και να ζήσει η Καταλονία!».