Ο Χουλιάν Άλβαρες αποτελεί τον διακαή «πόθο» αρκετών ομάδων, ωστόσο ο ίδιος φαίνεται πως έχει ήδη μία προτίμηση!

Με τον αποκλεισμό της από την Άρσεναλ στα ημιτελικά του Champions League, η Ατλέτικο Μαδρίτης ολοκληρώνει ουσιαστικά μια χρονιά χωρίς τίτλους, καθώς στο πρωτάθλημα παραμένει σταθερά στην τέταρτη θέση, εξασφαλίζοντας την έξοδο στην Ευρώπη αλλά χωρίς περαιτέρω βαθμολογικά κίνητρα.

Η απώλεια των στόχων έχει ήδη στρέψει το ενδιαφέρον στα μεταγραφικά ζητήματα, με τον Χουλιάν Άλβαρες να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς η εξαιρετική του σεζόν με 20 γκολ και 9 ασίστ έχει προσελκύσει την ελίτ της Ευρώπης.

Αν και η Μπαρτσελόνα αποσύρθηκε από τη διεκδίκησή του λόγω οικονομικής αδυναμίας, η Τσέλσι και η Παρί Σεν Ζερμέν παραμένουν στο κάδρο, ωστόσο ο ίδιος ο Αργεντινός επιθετικός φαίνεται να προτιμά την Άρσεναλ.

Μάλιστα, πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι έχουν ήδη γίνει οι πρώτες επαφές ανάμεσα στην πλευρά του παίκτη και τους Λονδρέζους για τον ρόλο που θα μπορούσε να αναλάβει στην ομάδα, με την Άρσεναλ να εμφανίζεται πρόθυμη να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Ατλέτικο, οι οποίες αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.