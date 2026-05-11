Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ έχει «ξεπεράσει» τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα πρωταθλήματα Ισπανίας!

Back-to-back για την Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί, μετά από ακόμα μία νίκη τους απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (10/05, 2-0) «κλείδωσαν» το πρωτάθλημα!

Το δεύτερο συνεχόμενο στην «εποχή Χάνσι Φλικ». Σε μία μέρα πολύ δύσκολη για τον Γερμανό τεχνικό, καθώς το πρωί «έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του.

Τα τελευταία χρόνια οι «μπλαουκράνα», ακόμη και αν απουσιάζει ο -για πολλά χρόνια- ηγέτης της έχει βρει ως «διάδοχό» του τον Λαμίν Γιαμάλ.

💙❤️🫂 Hansi Flick and Lamine Yamal. pic.twitter.com/9x2DKKUrfb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026

Ο 18χρονος σούπερ σταρ είναι στο ποδοσφαιρικό «προσκήνιο» από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Έδειξε τα όσα είναι ικανός να κάνει και πλέον είναι βασικό «γρανάζι» της Μπαρτσελόνα, αλλά και της εθνικής Ισπανίας.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει «ζήσει» τίτλους και τρόπαια, που άλλοι παίκτες θα «ζήλευαν».

Ανάμεσα σε όλα αυτά, θα δούμε πως πλέον μετράει τρεις κατακτήσεις La Liga. Ένας εντυπωσιακός αριθμός, αφού μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστής, που έχει γεννηθεί το 2007 και δεν έχει «κλείσει» τα 19 του έτη!

Το πόσο μεγάλο κατόρθωμα είναι, αρκεί να «συγκρίνουμε» τα πρωταθλήματά του με άλλους «αστέρες».

😎 LAMINE YAMAL GANA SU TERCERA LIGA CON SÓLO 18 AÑOS 🤙🏽 pic.twitter.com/S7Bv73EvHk — Diario AS (@diarioas) May 10, 2026

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για περίπου μία 10ετία «κοσμούσε» τα γήπεδα της Ισπανίας, αφού φορούσε τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα όσα έκανε εντυπωσιακά και αξιομνημόνευτα. Άλλωστε, τα περισσότερα θα τα συζητούν οι επόμενες γενιές και θα μένουν με το στόμα «ανοιχτό»!

Still only 18, but Lamine Yamal's trophy collection just keeps growing ✨ pic.twitter.com/K98212mRR9 — B/R Football (@brfootball) May 10, 2026

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως στα εννέα χρόνια που έμεινε στη La Liga δεν μπόρεσε να «χαρεί» πολλές φορές.

Πόσες ήτανα αυτές, που στο τέλος της σεζόν κατέκτησε το πρωτάθλημα; Μόλις δύο! Κι όμως, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύρισε συνολικά δύο πρωταθλήματα Ισπανίας στην καριέρα του, αφού έχει να θυμάται αυτό του 2012 και εκείνο του 2017!

Με λίγα λόγια, ο νυν παίκτης της Αλ Νασρ έχει λιγότερα τρόπαια La Liga, σε σχέση με τον Λαμίν Γιαμάλ.

Ακόμη και αν η ηλικία τους διαφορά είναι στα 22 χρόνια…