Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά αν ψάξουμε όλες τις μεταγραφές της Ρεάλ Μαδρίτης τα τελευταία χρόνια, θα δούμε πως έχει «καταργήσει» τον… Γενάρη από το 2021!

Ο Γενάρης είναι πάντα μία περίοδος, όπου οι ομάδες κάνουν τις τελευταίες «πινελιές» ή διορθώνουν τις «ανορθογραφίες» του καλοκαιριού.

Ωστόσο, η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως δεν τα χρειάζεται αυτά! Κι όμως, αφού έχει… καταργήσει το μεταγραφικό «παζάρι» του Ιανουαρίου!

Τόσες και τόσες μεταγραφές τα τελευταία χρόνια. Τόσοι και τόσοι σπουδαίοι ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της.

Όμως, κανένας από αυτούς δεν έχει ενταχθεί από το 2021, εν μέσω χειμερινών μεταγραφών!

Ούτε με χρήματα, ούτε με δανεισμό, ούτε καν ως ελεύθερος! Αρκεί να ρίξουμε μία καλύτερη ματιά από τον πρώτο μήνα του 2021 και έπειτα! Τι θα δούμε; Καμία προσθήκη της Ρεάλ Μαδρίτης στα μέσα της σεζόν.

Για να βρούμε τον τελευταίο ποδοσφαιριστή, που «μετακινήθηκε» στους Μαδριλένους, στο εν λόγω μεταγραφικό «παράθυρο» θα πρέπει να ταξιδέψουμε αρκετά πίσω και πιο συγκεκριμένα στον Γενάρη του 2020.

Τότε, ο Ρεϊνιέρ είχε αποκτηθεί έναντι 30.000.000 ευρώ από τη Φλαμένγκο. Ωστόσο, δεν μπόρεσε ποτέ να αιτιολογήσει τα χρήματα που δόθηκαν για εκείνον και το καλοκαίρι του 2025 έμεινε ελεύθερος, μετά από αλλεπάλληλους δανεισμούς.

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά, που είδαμε έναν ποδοσφαιριστή να πηγαίνει στη Ρεάλ Μαδρίτης Γενάρη μήνα!

Φυσικά, από τότε έχουν υπάρξει αρκετές «μετακινήσεις», αλλά αφορούν μονάχα «διακοπή» δανεισμών και αποχωρήσεις. Επομένως, κανείς δεν έχει πάρει εδώ και πέντε χειμώνες τη… θέση του Ρεϊνιέρ! Είναι «πολιτική» του κλαμπ, θέμα προπονητή;

Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν προτιμάει τον Γενάρη για μεταγραφές!