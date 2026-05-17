Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ενδέχεται να καταγράψει την τελευταία του εμφάνιση στο Σάντσεθ-Πιθχουάν απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (17/05, 22:00), καθώς με την ολοκλήρωση της σεζόν λήγει ο δανεισμός του και αναμένεται να επιστρέψει στη Νιούκαστλ.

Ο διεθνής τερματοφύλακας αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της φετινής περιόδου, κρατώντας όρθια τη Σεβίλλη σε κρίσιμες στιγμές, γεγονός που τον μετέτρεψε σε έναν από τους πλέον αγαπητούς παίκτες της εξέδρας.

Η έντονη αυτή εκτίμηση εκδηλώθηκε και το Σάββατο (16/5) μετά το τέλος της προπόνησης για το ματς με τους «μερένχες», όταν συγκεντρωμένοι οπαδοί των Ανδαλουσιάνων αποθέωσαν τον Έλληνα γκολκίπερ, παρακαλώντας τον θερμά να παραμείνει στον σύλλογο και τη νέα χρονιά.

🥺 El de mañana podría ser el último partido de Vlachodimos en el Sánchez-Pizjuán. Y el sevillismo lo tiene claro: "Qué porterazo eres. Quédate, por favor".https://t.co/PpbbolRYXf #SevillaFC pic.twitter.com/iyB9N4Iwp3 — ElDesmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc) May 16, 2026

Πάντως, ο Βλαχοδήμος είχε πει σε πρόσφατη συνέντευξή του στην «Diario AS», σχετικά με το ζήτημα της παραμονής του: «Ναι, είναι πιθανό. Η αλήθεια είναι ότι είμαι δανεικός εδώ. Όπως είπα και πριν, εγώ και η οικογένειά μου νιώθουμε πολύ άνετα εδώ, αλλά το ποδόσφαιρο είναι μια καθημερινή υπόθεση. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί το καλοκαίρι. Έχω συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ και δεν ξέρω τι θα συμβεί το καλοκαίρι, αλλά νιώθω χαρούμενος στη Σεβίλλη».