Το κεφάλαιο του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης, που άνοιξε σωστά και λανθασμένα ταυτόχρονα, και το στενάχωρο για τον Φλορεντίνο Πέρεθ.

«Υπάρχουν προπονητές που αφήνουν τους παίκτες να εκφραστούν ελεύθερα. Στην Μπαρτσελόνα καλλιεργούν προπονητές και έχουν ένα καθορισμένο στιλ παιχνιδιού, το οποίο όλοι στον σύλλογο οφείλουν να σέβονται και πράγματι σέβονται. Στη Ρεάλ Μαδρίτης τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά: εκεί το παιχνίδι εξαρτάται κατά 90% από τους παίκτες και μόνο 10% από τον προπονητή. Πρέπει να τους δίνεις χώρο να καθοδηγούν οι ίδιοι την κατάσταση. Ωστόσο, κάποιες φορές το εγώ αναμειγνύεται και περιπλέκει τις ισορροπίες».

Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στον Τιερί Ανρί. Έτσι ακριβώς είχε περιγράψει την κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετά το τελευταίο της παιχνίδι στο Champions League για το 2025. Ήδη από τότε «ηχούσαν» οι σειρήνες περί απομάκρυνσης του Τσάμπι Αλόνσο. Όπως και συνέβη στις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.

Ο Τσάμπι Αλόνσο να πει «όχι» στη Ρεάλ Μαδρίτης και να μην εξαργυρώσει τις μυθικές επιδόσεις του στην Μπάγερ Λεβερκούζεν; Δεν θα είχε λογική. Ήταν ένας από τους 2-3 συλλόγους για τους οποίους ήταν έτοιμος να αφήσει στη μέση, το έργο του στη Γερμανία. Η Ρεάλ Μαδρίτης, όμως, έπρεπε να πει «όχι» στον Τσάμπι Αλόνσο.

Πέρασαν από τον πάγκο της σπουδαίες προσωπικότητες, μεγάλοι προπονητές, μεταξύ αυτών και ο προκάτοχος του Τσάμπι Αλόνσο, Κάρλο Αντσελότι. Αναζητά προπονητή, όμως;

Τα αποδυτήριά της εδώ και καιρό μυρίζουν «μπαρούτι». Είναι ένας προσωποκεντρικός σύλλογος. Τόσο στο αγωνιστικό, όσο και στο διοικητικό σκέλος.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είναι -με διαφορά από τον δεύτερο- ο ικανότερος και πιο επιτυχημένος παράγοντας της ιστορίας της και ίσως του ποδοσφαίρου γενικότερα. Όσο διορατικός και ικανός κι αν είναι στις αρμοδιότητές του, στα μικρά και καθημερινά δεν γίνεται να δίνει τις λύσεις. Εκεί, χρειάζεται ένας διαχειριστής προσωπικοτήτων. Βασικά το «διαχειριστής προσωπικοτήτων» δεν αποδίδει την πλήρη εικόνα. Εκεί χρειάζεται ένας «διαχειριστής μεγάλων εγώ».

Ένας αδιάφορος προπονητής δεν μπορεί να χτίσει ό,τι έχτισε ο Τσάμπι Αλόνσο, κυρίως στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Οι ιδέες του, όμως, δεν είναι για όλους. Πιο σωστά από τον τρόπο που το έθεσε ο Τιερί Ανρί, δεν είναι εύκολο να τεθεί: «εκεί το παιχνίδι εξαρτάται κατά 90% από τους παίκτες και μόνο 10% από τον προπονητή».

Λίγοι θα άντεχαν αυτόν τον περιορισμένο ρόλο, την ώρα που «παίζεται» στα μάτια τους ένα τεράστιο κεφάλαιο της καριέρας τους. Δεν δίνεται και κάθε μέρα η ευκαιρία να προπονήσεις τη Ρεάλ Μαδρίτης, για να αφήσεις την τύχη σου στις ορέξεις των παικτών και μόνο ή να μην θελήσεις να βάλεις το δικό σου στίγμα.

Κακώς τον επέλεξαν και καλώς αποχώρησε, λοιπόν, αφού οι εξελίξεις δείχνουν πως η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήθελε αυτό που είναι ο Τσάμπι Αλόνσο: ένας ικανός προπονητής, αλλά όχι έτοιμος διαχειριστής τόσο «μεγάλων εγώ». Και δυστυχώς για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αυτός που ξέρει πώς να την βάζει σε τάξη, όλα δείχνουν πως έχει κλείσει ήδη στην εθνική ομάδα της χώρας του, για το επερχόμενο καλοκαίρι.