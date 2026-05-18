Το μεγάλο comeback πλησιάζει. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχασε χρόνο συμφώνησε γρήγορα με τον Ζοσέ Μουρίνιο και είχε λόγο!

O «Special One» επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια! Ο Ζοσέ Μουρίνιο έπειτα από 13 χρόνια κάνει το μεγάλο comeback, αφού συμφώνησε στα πάντα με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Το κλίμα στα αποδυτήρια της «βασίλισσας», αλλά και η αγωνιστική της εικόνα ανάγκασαν τους ιθύνοντές της να βρουν τον «διάδοχο» του Άλβαρο Αρμπελόα.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Τελικά, η επιλογή ήταν ένας άνθρωπος γνωστός, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα κατατόπια.

Ωστόσο, πλέον θα έχει μία νέα «αποστολή», καθώς θα πρέπει να βάλει σε μία… σειρά, όλες τις «ανορθογραφίες» της φετινής σεζόν.

To deal έχει «κλειδώσει» και το μόνο που απομένει είναι οι τελικές υπογραφές, αφού κοινή επιθυμία και των δύο πλευρών ήταν ο «γάμος».

Η αλήθεια είναι πως η Ρεάλ Μαδρίτης «βιαζόταν» να έρθει η συμφωνία και είχε έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο.

José Mourinho. Back to Real Madrid. 💣🔥 pic.twitter.com/6OAHwLkY7q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Ποιος είναι αυτός; Μία «ειδική ρήτρα» που είχε στο συμβόλαιό του ο Ζοσέ Μουρίνιο!

Για την ακρίβεια, ο «Special One» και η Μπενφίκα είχαν συμφωνήσει πως θα μπορέσουν να «σπάσουν» το συμβόλαιο που είχαν στο τέλος της σεζόν. Πώς θα γινόταν αυτό;

Όποια πλευρά το επιθυμούσε, θα έπρεπε να δώσει στην άλλη μία «αποζημίωση» που ήταν στα 3.000.000 ευρώ.

Όμως, υπήρχε και ένα χρονικό πλαίσιο. Αυτό θα έπρεπε να συμβεί, μέχρι και 10 μέρες, μετά το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής χρονιάς!

Η Ρεάλ Μαδρίτης γνώριζε την «ειδική ρήτρα» και γι’ αυτό «έτρεξε» για να «κλείσει» το deal.