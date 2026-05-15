Η Ρεάλ Μαδρίτης θυμίζει ηφαίστειο που έχει… εκραγεί, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να αποδοκιμάζεται και στο τέλος να παραχωρεί δηλώσεις που άφησαν «έκπληκτο» τον προπονητή του!

«Χαμός» στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά τον τσακωμό των Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί είχαμε ακόμα ένα «επεισόδιο»!

Αυτή τη φορά «πρωταγωνιστής» ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός ήταν στον πάγκο για την αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ Οβιέδο (14/05, 2-0) και την 36η αγωνιστική της La Liga.

Στο 69ο λεπτό, ο Άλβαρο Αρμπελόα αποφάσισε να τον ρίξει στον αγωνιστικό χώρο, όμως, είχαμε και έντονες αποδοκιμασίες!

Αντίθετα ο Γκονθάλο Γκαρθία που πέρασε εκτός δέχτηκε το χειροκρότημα από τους φίλους της «βασίλισσας».

Ωστόσο, υπήρξε και «τρίτο ημίχρονο» για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής στο τέλος της αναμέτρησης παραχώρησε δηλώσεις στα ισπανικά ΜΜΕ, που άφησαν… άναυδο τον προπονητή του.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως ο Άλβαρο Αρμπελόα τού είπε: «ότι θα είναι ο τέταρτος στην ιεραρχία επιθετικός!»

Την ίδια ώρα, εμφανίστηκε και φανερά εκνευρισμένος που δεν έπαιξε κόντρα στην Μπαρτσελόνα (10/02, 2-0), καθώς είπε πως ήταν 100% έτοιμος.

Mbappe: “I was ready to start but Arbeloa told me I am the 4th striker now.



“It’s ok, we have to accept the decisions of the coach.”



Arbeloa: “It never happened that I told Mbappe that he’s our 4th striker. Maybe he misunderstood. I never said it.” pic.twitter.com/YwQC72OYpx — Sacha Pisani (@Sachk0) May 14, 2026

Αναλυτικά, τι είπε ο Κιλιάν Εμπαπέ:

«Είναι ντροπή που δεν μπόρεσα να παίξω στο El Clásico… Λατρεύω να παίζω αυτό το παιχνίδι, πάντα σκοράρω εναντίον της Μπάρτσα. Ήμουν 100% έτοιμος να παίξω. Πάντα θέλω να παίζω. Αλλά προχωράμε μπροστά.

Είμαι 100% καλά. Δεν έχω παίξει γιατί ο προπονητής μου είπε ότι είμαι η τέταρτη επιλογή επιθετικού στην ομάδα πίσω από τον Μασταντουόνο, τον Βινίσιους και τον Γκονζάλο. Ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω, αλλά σέβομαι πάντα την απόφασή του. Δεν είμαι θυμωμένος».

Έπειτα από λίγο, ο Ισπανός τεχνικός με τη σειρά του ανέφερε πως δεν έχει ειπωθεί ποτέ κάτι τέτοιο από τον ίδιο.

Μάλιστα, εξήγησε πως ήταν αδύνατον να τον ξεκινήσει στην αναμέτρηση, καθώς μόλις είχε επιστρέψει από τραυματισμό.

Αναλυτικά, τι είπε ο Άλβαρο Αρμπελόα:

«Μακάρι να είχα τέσσερις επιθετικούς… Δεν έχω τέσσερις επιθετικούς και δεν είπα κάτι τέτοιο στον Εμπαπέ. Πιθανότατα δεν με κατάλαβε».