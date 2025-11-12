Οι ημέρες «λατρείας» της Μπαρτσελόνα για τον Μέσι φαίνεται πως ανήκουν στο… παρελθόν.

Ο Λιονέλ Μέσι γύρισε στη Βαρκελώνη, επισκέφτηκε το Καμπ Νου, όμως η «υποδοχή» Μπαρτσελόνα, μόνο… θερμή δεν ήταν. Ιδίως, μετά τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Ζοάν Λαπόρτα.

Μπορεί η φωτογραφία του Αργεντίνου σούπερ σταρ από το γήπεδο των Καταλανών να έφερε πληθώρα φημών, όμως ο «ισχυρός» άνδρας των «μπλαουγκράνα» έσπευσε να βάλει… στοπ, σε κάθε ενδεχόμενο επιστροφής.

Ο Μέσι μίλησε για τη στιγμή που θα ήθελε να «κρεμάσει» τα παπούτσια του Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται πια στα 38 του χρόνια και έτσι, έχει αρχίσει να σκέφτεται για την στιγμή που θα ήθελε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Ο Λαπόρτα παραχώρησε συνέντευξη στο «Catalunya Radio», έπειτα από τη δήλωση του Μέσι πως «ανυπομονεί να μπει στο νέο Καμπ Νου», η οποία «φούντωσε» τις φήμες περί επιστροφής.

Κάτι τέτοιο, όμως, όχι απλώς δεν φαίνεται ορατό στον ορίζοντα, αλλά μάλλον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί.

Όπως τόνισε ο Λαπόρτα, πρόκειται απλώς για εικασίες με μη ρεαλιστικά σενάρια, επομένως κατέστη σαφές, πως η «πόρτα» της Μπαρτσελόνα παραμένει… κλειστή για τον Λιονέλ Μέσι.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Λαπόρτα:

«Με σεβασμό προς τον Μέσι, τους παίκτες μας και τα μέλη μας, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εικασίες με μη ρεαλιστικά σενάρια».