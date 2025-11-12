Ο Λιονέλ Μέσι γύρισε στη Βαρκελώνη, επισκέφτηκε το Καμπ Νου, όμως η «υποδοχή» Μπαρτσελόνα, μόνο… θερμή δεν ήταν. Ιδίως, μετά τις δηλώσεις στις οποίες προέβη ο Ζοάν Λαπόρτα.
Μπορεί η φωτογραφία του Αργεντίνου σούπερ σταρ από το γήπεδο των Καταλανών να έφερε πληθώρα φημών, όμως ο «ισχυρός» άνδρας των «μπλαουγκράνα» έσπευσε να βάλει… στοπ, σε κάθε ενδεχόμενο επιστροφής.
Ο Λαπόρτα παραχώρησε συνέντευξη στο «Catalunya Radio», έπειτα από τη δήλωση του Μέσι πως «ανυπομονεί να μπει στο νέο Καμπ Νου», η οποία «φούντωσε» τις φήμες περί επιστροφής.
Κάτι τέτοιο, όμως, όχι απλώς δεν φαίνεται ορατό στον ορίζοντα, αλλά μάλλον δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί.
Όπως τόνισε ο Λαπόρτα, πρόκειται απλώς για εικασίες με μη ρεαλιστικά σενάρια, επομένως κατέστη σαφές, πως η «πόρτα» της Μπαρτσελόνα παραμένει… κλειστή για τον Λιονέλ Μέσι.
Αναλυτικά, όσα είπε ο Λαπόρτα:
«Με σεβασμό προς τον Μέσι, τους παίκτες μας και τα μέλη μας, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για εικασίες με μη ρεαλιστικά σενάρια».