Tι και αν σε λίγες ημέρες, έχει ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα; Τα πράγματα έχουν «ξεφύγει» στη Ρεάλ Μαδρίτης!
Τα αποδυτήρια της «βασίλισσας» μυρίζουν… μπαρούτι και πλέον οι καθημερινοί καυγάδες είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, σύμφωνα με τη «MARCA».
Κύριοι πρωταγωνιστές ο Φεντερίκο Βαλβέρδε και ο Ορελιέν Τσουαμενί. Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν μία έντονη αψιμαχία, μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα που έγινε στην προπόνηση της Τετάρτης (06/05).
Η ένταση αντί να «σβήσει» συνεχίστηκε κανονικά και στα αποδυτήρια, μέχρι και που αποχώρησαν όλοι από το προπονητικό κέντρο.
Πολλοί θα περίμεναν, πως οι δύο ποδοσφαιριστές θα το έχουν… ξεχάσει την επόμενη μέρα. Όμως, μόνο αυτό δεν έγινε!
Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε αρνήθηκε να κάνει χειραψία με τον συμπαίκτη του στην αρχή της προπόνησης την Πέμπτη (07/05).
Παράλληλα, ο Ουρουγουανός μέσος έκανε πολλά σκληρά μαρκαρίσματα, με τον Ορελιέν Τσουαμενί να αποκομίζει και έναν τραυματισμό από αυτά.
Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής εκνευρίστηκε και τότε ήταν που άρχισε μία έντονη αψιμαχία. Αρκετοί παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης μπήκαν στη… μέση, ώστε να βάλουν «τέλος» στον καυγά των δύο ποδοσφαιριστών.
Αποτέλεσμα της τεταμένης έντασης; Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε αποχώρησε με μώλωπα που κατέληξε σε κόψιμο και πήγε αμέσως στο νοσοκομείο.
Ωστόσο, ο τραυματισμός του δεν προήλθε από χτύπημα του Ορελιέν Τσουαμενί.
Αμέσως μετά από αυτό το περιστατικό υπήρξε έκτακτη σύσκεψη στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης και πολύ πιθανό να έχουμε κυρώσεις και για τους δύο παίκτες!