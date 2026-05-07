Ο «κακός χαμός» στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Φεντερίκο Βαλβέρδε να πηγαίνει στο νοσοκομείο, μετά από καυγά με τον Ορελιέν Τσουαμενί!

Tι και αν σε λίγες ημέρες, έχει ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα; Τα πράγματα έχουν «ξεφύγει» στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Τα αποδυτήρια της «βασίλισσας» μυρίζουν… μπαρούτι και πλέον οι καθημερινοί καυγάδες είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, σύμφωνα με τη «MARCA».

Κύριοι πρωταγωνιστές ο Φεντερίκο Βαλβέρδε και ο Ορελιέν Τσουαμενί. Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν μία έντονη αψιμαχία, μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα που έγινε στην προπόνηση της Τετάρτης (06/05).

Real Madrid team-mates Aurelien Tchouameni and Fede Valverde were involved in a dispute in training four days before the Clasico on Sunday.



Sources with knowledge of the situation, speaking anonymously as they are not authorised to do so publicly, said the fight started at the… pic.twitter.com/Q6pU8fSazC — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 6, 2026

Η ένταση αντί να «σβήσει» συνεχίστηκε κανονικά και στα αποδυτήρια, μέχρι και που αποχώρησαν όλοι από το προπονητικό κέντρο.

Πολλοί θα περίμεναν, πως οι δύο ποδοσφαιριστές θα το έχουν… ξεχάσει την επόμενη μέρα. Όμως, μόνο αυτό δεν έγινε!

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε αρνήθηκε να κάνει χειραψία με τον συμπαίκτη του στην αρχή της προπόνησης την Πέμπτη (07/05).

🚨 DETAILS OF THE TCHOUAMÉNI AND VALVERDE FIGHT:



– Yesterday, it was a heated argument with words, barely any hands

– Today, Tchouaméni went to shake Valverde’s hands to calm the situation, but Valverde REFUSED the handshake

– This caused a very uncomfortable training session

-… pic.twitter.com/X29JWL65Ld — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 7, 2026

Παράλληλα, ο Ουρουγουανός μέσος έκανε πολλά σκληρά μαρκαρίσματα, με τον Ορελιέν Τσουαμενί να αποκομίζει και έναν τραυματισμό από αυτά.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής εκνευρίστηκε και τότε ήταν που άρχισε μία έντονη αψιμαχία. Αρκετοί παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης μπήκαν στη… μέση, ώστε να βάλουν «τέλος» στον καυγά των δύο ποδοσφαιριστών.

Αποτέλεσμα της τεταμένης έντασης; Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε αποχώρησε με μώλωπα που κατέληξε σε κόψιμο και πήγε αμέσως στο νοσοκομείο.

Ωστόσο, ο τραυματισμός του δεν προήλθε από χτύπημα του Ορελιέν Τσουαμενί.

Αμέσως μετά από αυτό το περιστατικό υπήρξε έκτακτη σύσκεψη στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης και πολύ πιθανό να έχουμε κυρώσεις και για τους δύο παίκτες!