Πολύ ακριβά «πλήρωσαν» τον μεταξύ τους καυγά στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης, Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε!

Τις τελευταίες ώρες ένα μεγάλο «μπάχαλο» έχει δημιουργηθεί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο επίκεντρο οι Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, που «πιάστηκαν» στα χέρια.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν μία έντονη αψιμαχία, μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα που έγινε στην προπόνηση της Τετάρτης (06/05).

Η ένταση αντί να «σβήσει» συνεχίστηκε κανονικά και στα αποδυτήρια, μέχρι και που αποχώρησαν όλοι από το προπονητικό κέντρο.

🚨 BREAKING: Fede Valverde suffered a traumatic brain injury and will MISS El Clásico.



“The tests carried out today on our player Fede Valverde by the Real Madrid Medical Services, he has been diagnosed with a traumatic brain injury”.



"Valverde is at home in good condition and…

Πολλοί θα περίμεναν, πως οι δύο ποδοσφαιριστές θα το έχουν… ξεχάσει την επόμενη μέρα. Όμως, μόνο αυτό δεν έγινε!

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε αρνήθηκε να κάνει χειραψία με τον συμπαίκτη του στην αρχή της προπόνησης την Πέμπτη (07/05). Παράλληλα, ο Ουρουγουανός μέσος έκανε πολλά σκληρά μαρκαρίσματα, με τον Ορελιέν Τσουαμενί να αποκομίζει και έναν τραυματισμό από αυτά.

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής εκνευρίστηκε και τότε ήταν που άρχισε μία έντονη αψιμαχία. Αρκετοί παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης μπήκαν στη… μέση, ώστε να βάλουν «τέλος» στον καυγά των δύο ποδοσφαιριστών.

Όπως έγινε αργότερα γνωστό ο Ουρουγουανός μέσος θα μείνει στα «πιτς» για 10-14 ημέρες. Όμως, ο τραυματισμός του δεν προήλθε από χτύπημα του Ορελιέν Τσουαμενί.

Για την ακρίβεια, ο ίδιος γλίστρησε και έπεσε πάνω σε ένα τραπέζι, την ώρα που έλαβε χώρα η μεταξύ τους διαφωνία.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχασε χρόνο και ανακοίνωσε δημόσια, πως θα υπάρξει ένα ΓΙΓΑΝΤΙΟ πρόστιμο και για τις δύο πλευρές.

Συγκεκριμένα, οι δύο παίκτες για τη συμπεριφορά τους θα χρειαστεί να πληρώσουν συνολικά 1.000.000 ευρώ. Δηλαδή, ο κάθε παίκτες θα δώσει 500.000 ευρώ, για την όλη φασαρία που δημιουργήθηκε.

Ένα πρόστιμο που μόνο μικρό δεν το λες…

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας χθες εναντίον των παικτών μας, Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον ττου ανακριτή της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης τους, οι παίκτες εξέφρασαν της βαθιά λύπη τους για ό,τι συνέβη και απολογήθηκαν ο ένας στον άλλον.

Επίσης, ζήτησαν συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς. Αμφότεροι τέθηκαν στη διάθεση της Ρεάλ Μαδρίτης για να αποδεχτούν οποιαδήποτε κύρωση κρίνει κατάλληλη ο σύλλογος.

Δεδομένων αυτών των συνθηκών, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσιε να επιβάλει πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ σε κάθε παίκτη, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες».