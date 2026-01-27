Εικόνες που συγκλονίζουν έξω απ’ την Τούμπα, καθώς όλος ο ΠΑΟΚ βρέθηκε, ώστε να τιμήσει τη μνήμη των επτά φίλων του, που «χάθηκαν».

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί. Το μεσημέρι της Τρίτης (27/01) επτά φίλοι του ΠΑΟΚ, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ πήγαιναν οδικώς στη Γαλλία, για να δουν την ομάδα τους απέναντι στη Λυών (29/01, 22:00).

Τα πρώτα βίντεο, αλλά και οι εικόνες «σοκάρουν», καθώς ένα βανάκι συγκρούστηκε με νταλίκα. Mε αποτέλεσμα επτά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να πηγαίνουν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται δεν διατρέχει κίνδυνος για τη ζωή τουw. Όπως είναι λογικό, όλος ο «Δικέφαλος του Βορρά» θρηνεί, λίγες ώρες πριν τη «μάχη» του στην Ευρώπη.

Έξω από την Τούμπα μαζεύτηκε πολύς κόσμος, όπως και μέλη της ομάδας των Θεσσαλονικείς. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως και οι παίκτες του πήγαν στο γήπεδο της ομάδας και άφησαν τριαντάφυλλα και λουλούδια, για να τιμήουν τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο «Δικέφαλος του Βορρά» ζήτησε την αναβολή του αγώνα της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ωστόσο, το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό από την UEFA.

Δείτε βίντεο από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, που πήγε να τιμήσει τη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του: