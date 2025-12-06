Μπορεί ο Δημήτρης Γιαννούλης να μην σκοράρει πολλά γκολ στην καριέρα του, αλλά στην Bundesliga φαίνεται πως «άλλαξε»!

Από την περασμένη σεζόν, ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει «ανοίξει» ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Μετά την «περιπέτειά» του στην Αγγλία και τη Νόριτς αποφάσισε να «μετακομίσει» στη Γερμανία, για λογαριασμό της Άουγκσμπουργκ.

Η αλήθεια είναι πως στην Bundesliga πήγε ως ένας αριστερός μπακ, που ελάχιστες φορές σκοράρει. Όμως, μέσα σε -σχεδόν- 1.5 χρόνο ξεπέρασε όσα γκολ είχε από όταν πήρε τη μεταγραφή του για τον ΠΑΟΚ.

Δηλαδή, όσα γκολ είχε από το 2014! Κι όμως, κόντρα στην Μπάγερν Λεβερκούζεν (06/12, 2-0) πέτυχε ένα γκολ, που είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο.

Η «μεταμόρφωση» του Δημήτρη Γιαννούλη

Ο ΠΑΟΚ πριν από 11 χρόνια αποφάσισε να αποκτήσει τον Δημήτρη Γιαννούλη, όταν εκείνος «έλαμψε» με τη φανέλα του Βατανιακού Κατερίνης.

Υπήρξαν αρκετοί δανεισμοί, για την ακρίβεια σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες, πριν πάρει φανέλα βασικού στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Παρότι έπαιξε σε Βέροια, Πιερικό, Ανόρθωση και Ατρόμητο, ποτέ δεν μπόρεσε να δει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

#Giannoulis bleibt nach grandiosem Zuspiel von Schlotti eiskalt und trifft zur frühen Führung! 👏



6' | 1:0 | #FCAB04 pic.twitter.com/x3IO7FEKtV — FC Augsburg (@FCAugsburg) December 6, 2025

Αντίθετα, με τον ΠΑΟΚ, έστειλε την μπάλα δύο φορές στα αντίπαλα δίχτυα σε 78 ματς.

Αυτά τα δύο τέρματα, ήταν και όσα είχε στη «φαρέτρα» του την τελευταία 10ετία, πριν πάρει μεταγραφή στην Bundesliga!

Παρ’ όλα αυτά, από τον περασμένο Απρίλιο, μέχρι και σήμερα, μετράει ήδη τρία γκολ! Κι όμως, η «αφετηρία» έγινε απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου, όταν και «κεραυνοβόλησε» τον Γιόνας Ούρμπιχ!

ΓΚΟΛΑΡΑ κόντρα στην Μπάγερν, «βολίδα» του Γιαννούλη έδωσε προβάδισμα στην Άουγκσμπουργκ! (video) Tι ΓΚΟΛΑΡΑ πέτυχε ο Δημήτρης Γιαννούλης απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου; Ο Έλληνας μπακ έκανε ένα σουτ-κεραυνό, αφήνοντας «άγαλμα» τον τερματοφύλακα των Βαυαρών!

Η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει πολύ καλά για τον 30χρονο μπακ, καθώς έχει δύο γκολ. Το πρώτο ήρθε στην πρεμιέρα της Bundesliga και στη νίκη κόντρα στη Φράιμπουργκ (23/08, 1-3).

Πριν από λίγες ώρες και στο ματς με την Μπάγερν Λεβερκούζεν (06/12, 2-0) με ένα όμορφο τελείωμα «άνοιξε» το σκορ.

Για το τρίτο του γκολ στην Bundesliga, ενώ από το 2014 έως και το 2024 μετρούσε μόλις δύο τέρματα! Κι όμως, ό,τι δεν μπόρεσε μέσα σε μία 10ετία το πέτυχε στην Άουγκσμπουργκ και στο «άψε-σβήσε»!