Περίοπτη θέση στα μπλοκάκια των μεγάλων της Bundesliga ομάδων κατέχει σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα ο Χρήστος Μουζακίτης.

Η παρουσία στα «αστέρια» έχει κι αυτό το επακόλουθο. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε για φέτος το ευρωπαϊκό του ταξίδι περνώντας στην ενδιάμεση φάση του UEFA Champions League εκεί όπου η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε… εκδίκηση. Και ένας από τους παίκτες του ρόστερ του στον οποίο είχαν τα βλέμματα στραμμένα περισσότερο πάνω του, ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης.

Ο νεαρός μέσος των Πειραιωτών με το μεγάλο potential, ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες αναδείχθηκε «χρυσό αγόρι», με την πολύ τιμητική αυτή διάκριση.

Όπως είναι λογικό και επόμενο λόγω των χαρακτηριστικών του, της μεγάλης ζήτησης και της μικρής προσφοράς, ο Μουζακίτης έχει αποκτήσει πολλούς φαν ανά την Ευρώπη με γερμανικό δημοσίευμα του «Fussbaldaten» να βάζει γερά στο παιχνίδι και τους μεγάλους της Bundesliga.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, το μεγάλο ελληνικό πρότζεκτ έχει μπει για τα καλά στην μεταγραφική λίστα της Μπάγερν Μονάχου, της Ντόρτμουντ, της Λειψίας και φυσικά της Μπάγερ Λεβερκούζεν που τον είδε εν δράσει και τον έζησε από κοντά.

Κάπως έτσι, οι Γερμανοί έρχονται να προστεθούν στους επίδοξους «μνηστήρες» για τον Χρήστο Μουζακίτη μαζί με τις αγγλικές σειρήνες. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός που στρέφει την προσοχή του στις εγχώριες υποχρεώσεις και τον μοναδικό στόχο που του απέμεινε το πρωτάθλημα, δεν προτίθεται να τον αφήσει να φύγει αν δεν ικανοποιηθεί οικονονικά.

Οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν… δέσει το υπερπολίτιμο περιουσιακό τους στοιχείο μέχρι το 2029, έχουν τοποθετήσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ μία τιμή εκκίνησης συζητήσεων γύρω στα 35-40 εκατ. ευρώ για να αποχωριστούν τον Χρήστο Μουζακίτη αν και με τα μεγέθη που έχουν μπει/σκέφτονται την μεταγραφή του, τα μπόνους και τις ρήτρες, δεν αποκλείεται το ποσό να φτάσει στα 50 εκατ. ευρώ. Και φυσικά να γίνει ο Χρήστος Μουζακίτης και το πιο… χρυσό αγόρι του ελληνικού ποδοσφαίρου, εκείνος δηλαδή για τον οποίο δαπανήθηκαν τα περισσότερα χρήματα.

Κοντός ψαλμός αλληλούια καθώς το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται… καυτό για τον Χρήστο Μουζακίτη. Νευραλγικό παίκτη στην μεσαία γραμμή των Πειραιωτών, που λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην άμυνα και τη μεσαία γραμμή, με ικανότητα να κοντρολάρει το τέμπο και να οργανώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Γι’ αυτό άλλωστε και στο ρεπορτάζ των Γερμανών, αναφέρθηκαν σε εκείνον με το προσωνύμιο ο «νεαρός μαέστρος».