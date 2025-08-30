Ο Δημήτρης Γιαννούλης στάθηκε άτυχος, σε μία «περίεργη» σύμπτωση κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου και φέρνει «πονοκέφαλο» στην Εθνική.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης «πληγώθηκε» στο εντός έδρας ματς της Άουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου, για δύο ξεχωριστούς λόγους.

Αρχικά, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση, καθώς ένας τραυματισμός ανάγκασε τον προπονητή του να τον κάνει αλλαγή, στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, για την Bundesliga.

Έπειτα, ο Έλληνας μπακ είδε την ομάδα να ηττάται με 2-3 (30/08), με τους Βαυαρούς να βρίσκουν γκολ από τον Ολίζε, τον Γκνάμπρι και τον Ντίας. Για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Γιάκιτς και Κομούρ.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Γιαννούλης, είναι στον αριστερό μηρό και όπως γίνεται αντιληπτό, προκαλεί έντονη ανησυχία στις τάξεις της Εθνικής, εν όψει της έναρξης των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε καλέσει τον ποδοσφαιριστή της Άουγκσμπουργκ στην προεπιλογή του, για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία, ώστε να καλύψουν μαζί με τον Τσιμίκα τις θέσεις για το αριστερό μπακ. Πλέον, μένει να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, ώστε να προσδιοριστεί και το πιθανό διάστημα απουσίας του.

Η «τρελή» σύμπτωση με την Μπάγερν

Ο Δημήτρης Γιαννούλης, πάντως, φαίνεται πως δεν τα πηγαίνει… καλά με την Μπάγερν Μονάχου. Όχι τόσο για τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως επειδή παρατηρείται ένα σπάνιο φαινόμενο.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Έλληνας μπακ τραυματίζεται σε ένα παιχνίδι με τους Βαυαρούς! Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και την περασμένη σεζόν, όταν είχε χτυπήσει στο ματς που είχε διεξαχθεί στην Allianz Arena.

Σε εκείνο το ματς, στις 22 Νοεμβρίου του 2024, ο Γιαννούλης είχε νιώσει ενοχλήσεις στο πρώτο μέρος, με αποτέλεσμα να πέσει μόνος του στο έδαφος και να ζητήσει αλλαγή. Όπως και έγινε.