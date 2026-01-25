Το ασύλληπτο σερί της Μπάγερν Μονάχου έλαβε «τέλος» απέναντι στην Άουγκσμπουργκ (24/01, 1-2) του Δημήτρη Γιαννούλη! Την ώρα, που οι Βαυαροί είχαν να χάσουν στην Bundesliga και πάλι από ομάδα με βασικό έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή!

Η Άουγκσμπορυγκ πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες «εκπλήξεις» της σεζόν! Η Μπάγερν Μονάχου έμοιαζε να είναι ανίκητη στην Bundesliga, καθώς είχε ξεχάσει τι θα πει η λέξη «ήττα».

Ωστόσο, στη 19η αγωνιστική ήρθε το πρώτο «στραβοπάτημα». Και μάλιστα, είχε και το… λιθαράκι ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης ξεκίνησε βασικός στην Allianz Arena, έχοντας μία πολύ καλή παρουσία, αλλά και την ασίστ που έκρινε το αποτέλεσμα!

Πώς ο Γιαννούλης ξέρανε την Μπάγερν, με πάρε-βάλε ασίστ! (video) Ο Δημήτρης Γιαννούλης και η Άουγκσμπουργκ «ξέραναν» την Μπάγερν Μονάχου μέσα στο Allianz Arena, με μία ασίστ πάρε-βάλε! Πρώτη ήττα για τους Βαυαρούς στην Bundesliga!

Κι όμως, στο 81ο λεπτό, με μία πάσα πάρε-βάλε τον Αν-Νοά Μασένγκο και εκείνος από κοντά ολοκλήρωσε την ανατροπή για την ομάδα του.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά, που η ομάδα του Βεσνάν Κομπανί έχανε στο πρωτάθλημα της Γερμανίας (και στην έδρα της), μετά από 27 αναμετρήσεις με μόνο νίκες ή ισοπαλίες!

Για να βρούμε την τελευταία φορά, που είχαμε μία ήττα για τους Βαυαρούς θα πρέπει να πάμε στις 8 Μαρτίου του 2025. Δηλαδή, περίπου 10 μήνες πίσω.

Η ήττα της τότε είχε έρθει από μία ομάδα, που πλέον δεν είναι στην Bundesliga. Κι αυτό, γιατί στο τέλος της περασμένης σεζόν υποβιβάστηκε.

Παρ’ όλα αυτά, είχε κάτι κοινό, με την Άουγκσμπουργκ. Τι ήταν αυτό; Έναν Έλληνα στη βασική της ενδεκάδα!

Κι όμως, η Μπόχουμ του Γιώργου Μασούρα -μέχρι και πριν λίγες ώρες- ήταν η τελευταία ομάδα, που είχε κερδίσει την Μπάγερν Μονάχου στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Μάλιστα, οι Βαυαροί είχαν πάρει το προβάδισμα, με δύο γκολ διαφορά, αλλά δέχτηκαν μία επική ανατροπή.

Ο Γιώργος Μασούρας μπορεί να μην είχε κάποιο γκολ ή κάποια ασίστ. Όμως, στα 73 λεπτά, που είχε παίξει βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στη νίκη.

Λίγους μήνες αργότερα, ξανά ένας σύλλογος, με έναν Έλληνα στην ενδεκάδα του ήρθε να «σπάσει» το ασύλληπτο σερί της Μπάγερν Μονάχου στην Bundesliga.